Tunisie: Tarente 2026 - Sondes Hachana et Firas Katoussi porteront le drapeau tunisien

La Tunisie sera représentée par deux figures de son sport lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens de Tarente 2026, prévue vendredi au stade Iacovone, en Italie. La handballeuse Sondes Hachana et le champion olympique de taekwondo Firas Gatoussi ont été choisis pour porter ensemble le drapeau national.

Pour les deux athlètes, cette désignation constitue à la fois une reconnaissance de leur parcours personnel et un hommage aux disciplines qu'ils représentent.

Sondes Hachana : « Une grande fierté et une responsabilité »

À 29 ans, Sondes Hachana, capitaine de la sélection tunisienne féminine de handball, a exprimé sa profonde fierté après avoir appris qu'elle serait l'une des deux porte-drapeaux de la délégation tunisienne.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire aussi Ligue 1 - Saison 26-27- Il revient à la tête de la Direction Nationale d'Arbitrage Neji Jouini est-il prêt ?La joueuse a expliqué avoir été informée de cette décision le 12 août par le président de la Fédération tunisienne de handball, Karim Helali, alors que la sélection était en stage de préparation à Hammamet.

Pour la handballeuse, cette distinction dépasse sa propre personne et représente une reconnaissance pour l'ensemble de la famille du handball féminin tunisien.

Cette responsabilité constitue également une source de motivation supplémentaire à l'approche de la compétition. Sondes Hachana espère contribuer, avec ses coéquipières, à une performance historique de la sélection nationale et à une première montée sur le podium des Jeux méditerranéens.

Un parcours riche entre Tunisie et expériences internationales

La carrière de Sondes Hachana a débuté au sein de son club formateur, l'Association féminine de Teboulba, où elle a franchi les différentes catégories jusqu'à l'équipe senior.

Après sept saisons dans son club d'origine, elle a rejoint le club turc de Kastamonu pour une saison avant de revenir en Tunisie en 2019 sous les couleurs du Club Africain.

Elle est ensuite retournée à l'Association féminine de Teboulba, avant de rejoindre Al Ahly d'Égypte, avec lequel elle a remporté cinq titres nationaux en deux saisons.

Dans nos archives Ons Jabeur entre en lice au tournoi de DubaïEn 2022, la meneuse de jeu a retrouvé le championnat tunisien avec le Club sportif féminin de Moknine, avant de tenter une nouvelle expérience professionnelle en Italie avec Brixen. Une aventure conclue par un titre de championne d'Italie.

Revenue en Tunisie pour la saison 2025-2026, elle a contribué au doublé championnat-Coupe remporté par le Club sportif féminin de Moknine.

Firas Gatoussi, du titre olympique au rôle de porte-drapeau

De son côté, Firas Gatoussi, 30 ans, a également fait part de sa satisfaction après avoir été désigné porte-drapeau de la Tunisie.

Le champion olympique estime que cette mission protocolaire représente une nouvelle étape symbolique dans une carrière déjà riche en consécrations internationales.

Gatoussi garde notamment en mémoire son plus grand succès : la médaille d'or remportée aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Pour lui, porter le drapeau tunisien à Tarente dépasse également la dimension individuelle et constitue une reconnaissance pour toute la famille tunisienne du taekwondo.

Objectif : un nouveau podium méditerranéen

Firas Gatoussi abordera les Jeux de Tarente avec l'ambition d'améliorer son résultat obtenu lors de l'édition précédente. Aux Jeux méditerranéens d'Oran en 2022, le Tunisien avait décroché la médaille de bronze.

Cette fois, le champion olympique vise une nouvelle consécration méditerranéenne.

Son parcours dans le taekwondo a débuté très jeune au sein de son club formateur, Alam Sport de Jedaida, où il a découvert les fondamentaux de la discipline avant de gravir progressivement les échelons nationaux et internationaux.

Outre son titre olympique et sa médaille méditerranéenne, Gatoussi possède un palmarès particulièrement fourni.

Il a notamment remporté la médaille de bronze aux Championnats du monde 2022 à Guadalajara, au Mexique, ainsi que l'or aux Jeux mondiaux militaires de Wuhan en 2019.

Sur le continent africain, il s'est également illustré en remportant l'or aux Jeux africains de Rabat en 2019 et d'Accra en 2023, ainsi qu'aux Championnats d'Afrique de Dakar en 2021 et de Kigali en 2022.

Deux champions pour ouvrir les Jeux sous les couleurs tunisiennes

Le choix de Sondes Hachana et Firas Gatoussi réunit ainsi deux athlètes expérimentés, issus de disciplines différentes mais animés par la même ambition : représenter la Tunisie au plus haut niveau.

La cérémonie d'ouverture donnera officiellement le coup d'envoi de la 20e édition des Jeux méditerranéens, organisée à Tarente du 21 août au 3 septembre 2026.

Au-delà du symbole de porter le drapeau national, les deux champions tenteront ensuite de transformer cette responsabilité en performances sportives et en médailles pour la délégation tunisienne.