Tunisie: Sousse - 35 tonnes de déchets retirées dans une opération anti-inondation

À l'approche de la saison des pluies, les autorités régionales de Sousse intensifient les opérations de nettoyage et de prévention contre les risques d'inondation. Le gouverneur de Sousse, Sofiene Tanfouri, a effectué mardi une visite de terrain dans la municipalité de Zouhour, relevant de la délégation de Riadh, ainsi que dans la zone de Ksar Mnara, dans la délégation de Bouficha, afin de suivre l'avancement des interventions.

35 tonnes de déchets évacuées à Zouhour

Dans la zone de Saâda, à proximité du stade municipal de Zouhour, les travaux ont notamment permis l'évacuation d'environ 35 tonnes de déchets de construction.

Les équipes mobilisées ont également procédé au remblaiement de plusieurs zones en contrebas et au nettoyage des abords du stade municipal.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire aussi Des experts britanniques à Tunis pour former les médecins aux techniques avancées d'endoscopieCette opération a réuni l'Agence nationale de gestion des déchets (ANGED) ainsi que les équipes de plusieurs municipalités de la région, notamment Msaken, Akouda, Chott Mariem, Sidi El Hani, Hammam Sousse, Mesaâdine et Zaouia.

L'objectif est notamment d'éliminer les points noirs environnementaux et de limiter l'accumulation de déchets susceptibles d'entraver l'écoulement des eaux en cas de fortes précipitations.

Curage des oueds et des canaux à Ksar Mnara

À Ksar Mnara, dans la délégation de Bouficha, les interventions se sont concentrées sur la prévention des risques liés aux pluies.

Les équipes ont procédé au curage des oueds et des canaux, ainsi qu'à l'arrachage de la végétation épineuse pouvant gêner l'écoulement des eaux.

Ces travaux visent à améliorer l'évacuation des eaux pluviales et à réduire les risques d'inondation dans les zones vulnérables à l'approche de la saison humide.

Des interventions appelées à se poursuivre

Lors de sa visite, le gouverneur de Sousse a insisté sur la nécessité de poursuivre ces opérations de manière régulière et coordonnée.

Dans nos archives Exposition «L'Art oasien» à tozeur : Un hommage à la résilience des artisanes face à l'injustice économiqueSofiene Tanfouri a également recommandé de soutenir les initiatives participatives destinées à sensibiliser les citoyens à leur rôle dans la protection de l'environnement et la préservation de la propreté des espaces publics.

Il a appelé les différentes parties concernées à maintenir les interventions jusqu'à l'achèvement de l'ensemble des travaux programmés, avec pour objectif de réduire les risques d'inondation dans la région de Sousse.

Cette opération préventive est menée conjointement par la direction régionale de l'Équipement, la direction de l'Hydraulique urbaine, la municipalité de Bouficha ainsi qu'une entreprise privée.