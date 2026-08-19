Tunisie: Une jambe en miettes, un avenir en lambeaux - Le calvaire d'un cheval et de son propriétaire à Bouhajla

Après plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrant des scènes horribles et insoutenables de torture de chats et de chiens diffusées depuis des mois, voici qu'un cheval a eu sa part de maltraitance : à Bouhajla (Kairouan), l'animal a été sauvagement frappé, sa jambe gauche fracturée en plusieurs endroits, le laissant totalement immobilisé et privant son propriétaire de son unique moyen de subsistance.

L'incident est survenu lorsque le cheval s'est approché de la jument d'un voisin. Un individu l'a alors violemment frappé pour l'éloigner, provoquant des fractures si graves que le vétérinaire consulté a confirmé l'incapacité totale de l'animal à se déplacer.

Pour son propriétaire, M. Mohammed Ezzeddine, ce cheval représentait bien plus qu'un simple animal : il était son seul moyen de transport et lui permettait d'accomplir ses besoins quotidiens essentiels, dans une région dépourvue de transports en commun et d'infrastructures de base.

« C'était ma seule ressource, ma seule façon de me déplacer et de subvenir à mes besoins », a-t-il confié lors d'une intervention téléphonique dans l'émission « Sabah El Ward » sur Jawhara FM.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans nos archives Tourisme - Arrêtons les effets d'annonceL'agression a également privé M. Ezzeddine de son unique source de revenus, plongeant sa famille dans une situation critique.

Sur le plan juridique, la partie lésée a d'ores et déjà entrepris les démarches légales requises.

Elle a également pris contact avec l'Association de protection animale de Sousse, laquelle a mandaté un avocat pour suivre le dossier et veiller à ce que toute la lumière soit faite sur cette affaire.