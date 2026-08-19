Tunisie: La BCT ajuste les échéances de remboursement des crédits aux céréalicultures

La Banque Centrale de Tunisie ( BCT) a publié, le 18 août 2026, une nouvelle circulaire, qui révise les barèmes de financement des céréales et des cultures saisonnières ainsi que les délais de remboursement des prêts agricoles, et qui entre en vigueur immédiatement à compter de sa parution au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Cette circulaire, qui actualise les dispositions de la circulaire n° 47 de l'année 1987 relative aux modalités d'octroi, de contrôle et de financement des crédits, fixe des plafonds d'intervention bancaire différenciés selon la nature des terres, qu'elles soient pluviales ou irriguées, et selon les zones géographiques.

S'agissant du blé dur, du blé tendre et des légumineuses, le barème est établi à 1415 dinars par hectare pour la première zone pluviale, à 1175 dinars par hectare pour la deuxième zone pluviale, et à 1930 dinars par hectare pour les cultures irriguées, avec un délai de remboursement arrêté au 31 août.

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Pour l'orge, le financement est plafonné à 940 dinars par hectare dans la première zone pluviale, à 890 dinars par hectare dans la deuxième zone pluviale, et à 350 dinars par hectare dans la troisième zone pluviale, le dernier délai de remboursement étant également fixé au 31 août.

Dans nos archives Tunisie : Kaïs Saïed engage des réformes pour alléger les dettes des abonnés de la STEG et de la SONEDELa révision concerne également les cultures fourragères, avec un barème de 1030 dinars par hectare pour les fourrages d'hiver en terres pluviales, remboursables au 31 août, et un barème de 1260 dinars par hectare pour les fourrages d'été en terres irriguées, dont le remboursement est exigible au plus tard le 30 septembre.

La Banque Centrale a précisé que ces montants représentent les seuils maximaux d'intervention des banques, le montant définitif du prêt étant déterminé en fonction de la superficie effectivement ensemencée, des dépenses prévisionnelles, de la rentabilité escomptée et des quantités commercialisées au cours des campagnes antérieures.

Cette circulaire s'inscrit dans le cadre de la révision des conditions de financement de l'activité agricole, conformément aux législations régissant le secteur bancaire et financier et aux règles générales d'octroi des crédits.