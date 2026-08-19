Tunisie: Majda Erroumi clôture le Festival international de Carthage - Une grande voix pour une dernière soirée

Le Festival international de Carthage arrive ce soir à son ultime rendez-vous avec une invitée de prestige. Pour cette soirée de clôture, la mythique scène de l'amphithéâtre romain accueillera Majda Erroumi, de retour en Tunisie pour retrouver son public et offrir à cette édition une dernière grande soirée placée sous le signe de la voix, de l'émotion et de la chanson arabe.

Le retour de la diva libanaise à Carthage constitue en lui-même un événement. Rare sur les grandes scènes tunisiennes, Majda Erroumi demeure l'une des voix les plus singulières et les plus respectées de la chanson arabe. Sa présence scénique, la puissance de son interprétation et son attachement aux grands textes ont construit, au fil des décennies, une relation particulière avec un public tunisien qui lui est resté fidèle.

Ce soir, c'est donc une véritable rencontre qui se prépare entre l'artiste et l'amphithéâtre de Carthage. Un lieu chargé d'histoire, où les grandes voix de la chanson arabe et les artistes internationaux se sont succédé au fil des éditions. Majda Erroumi y retrouvera un public qui connaît son répertoire, ses grands succès et cette manière toute personnelle de faire de chaque chanson une déclaration, tantôt intime, tantôt profondément collective.

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Lire aussi Festival international de musique symphonique d'El Jem : De l'arène au dialogue musicalPour ce dernier rendez-vous, l'artiste devrait revisiter les grandes étapes d'une carrière exceptionnelle, entre chansons emblématiques et oeuvres plus récentes. Son répertoire, traversé par l'amour, la nostalgie, l'engagement et les grandes émotions humaines, offre suffisamment de matière pour construire une soirée à la fois musicale et théâtrale, où la voix demeure au centre de tout.

Après plusieurs semaines de spectacles et de concerts, cette soirée vient ainsi ponctuer une nouvelle édition du Festival international de Carthage, l'un des rendez-vous culturels les plus attendus de l'été tunisien. Une édition qui aura fait vibrer l'amphithéâtre au rythme de galas et de retrouvailles très attendues avec des artistes tunisiens, arabes et internationaux.

Et pour cette dernière soirée, le choix de Majda Erroumi ne doit rien au hasard. Sa voix porte une certaine idée de la chanson arabe, fondée sur la qualité de l'interprétation, la force des mots et la rencontre avec le public. À Carthage, dans ce décor antique qui donne à chaque concert une dimension particulière, elle aura pour mission de transformer cette dernière date en un moment de partage et de mémoire.

Ce soir, lorsque les dernières notes résonneront dans l'amphithéâtre, c'est une nouvelle édition du Festival international de Carthage qui prendra fin. Mais avant de se séparer, le public aura rendez-vous avec une grande voix, une artiste fidèle à son univers et une présence devenue rare : Majda Erroumi, pour une soirée qui s'annonce comme un grand moment de musique et d'émotion.