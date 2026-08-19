Tunisie: La directrice des Affaires estudiantines dévoile le guide complet des procédures de réorientation universitaire pour raisons médicales ou sociales

La directrice générale des Affaires estudiantines, Ahlem Dakhlaoui Chater, détaille les critères d'attribution et les protocoles de validation des dossiers de réorientation. Elle explique que les demandes d'affectation pour motifs de santé ou de précarité économique obéissent à des grilles d'évaluation strictes gérées par des commissions spécialisées.

Le calendrier de la rentrée académique impose une gestion rigoureuse des flux de mobilité pour les nouveaux bacheliers insatisfaits de leur affectation initiale. Lors d'une intervention accordée aujourd'hui, mardi 18 août 2026, au micro de Jawhara FM, la directrice générale des Affaires Estudiantines, Ahlem Dakhlaoui Chater, a passé en revue les conditions requises pour formuler une demande de réorientation.

La responsable a de prime abord rappelé que le système d'enseignement supérieur tunisien s'appuie sur trois typologies de réorientation bien distinctes. Le premier canal concerne la réorientation simple, une procédure classique qui ne nécessite la production d'aucune pièce justificative. En revanche, les deuxième et troisième canaux, qui concernent les réorientations pour motifs médicaux ou pour raisons sociales, exigent impérativement le dépôt d'un dossier administratif solide et d'arguments vérifiables.

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« Si le postulant souffre d'une pathologie lourde nécessitant son maintien à proximité immédiate de sa cellule familiale, le dossier doit réunir une copie complète de ses antécédents médicaux ainsi qu'un rapport clinique détaillé décrivant la pathologie et justifiant scientifiquement le besoin d'une assistance parentale continue.

Cet ensemble de pièces documentaires, qui comprend les bilans biologiques, les échographies, les radiographies et les analyses de laboratoire, est soumis à l'évaluation technique d'une commission médicale spécialisée », note la directrice générale. Elle a également tenu à préciser que les pièces issues des structures de soins du secteur public possèdent la même valeur juridique que celles issues des cliniques ou cabinets du secteur privé.

« Au terme de cette phase de confirmation numérique, le candidat doit imprimer un coupon d'identification officiel, le coller sur l'enveloppe contenant les pièces médicales précitées, et acheminer le tout par voie postale aux services centralisés de gestion », indique-t-elle.

La responsable a toutefois souligné qu'un dépôt de dossier ne garantit pas une validation systématique par la commission de contrôle. « Un rejet ne signifie pas que l'institution conteste la réalité de la maladie de l'étudiant, mais indique que les médecins examinateurs ont jugé que l'affection n'entrave pas l'autonomie du candidat, ce dernier restant apte à gérer son parcours universitaire loin de sa famille », note-t-elle.

La commission technique, poursuit la responsable, s'appuie sur une nomenclature officielle listant les pathologies qui donnent le droit à un regroupement familial. « Les arbitrages s'opèrent par ordre de priorité, les handicaps physiques ou sensoriels bénéficiant de coefficients de pondération automatiques qui viennent augmenter le score initial d'orientation de l'étudiant. De plus, si la maladie ne touche pas le bachelier lui-même mais l'un de ses parents directs nécessitant son assistance, le dossier sort du cadre médical pour être traité sous la qualification de réorientation sociale », dit-elle.

Dans nos archives Tabac : 25% des élèves tunisiens fumeurs et 1,8% du PIB consacré aux soins liés au tabagismeRéorientation pour des raisons sociales

Dans ce même ordre d'idées, l'étudiant peut formuler une demande de réaffectation pour des raisons sociales si son orientation initiale l'a affecté dans une institution universitaire géographiquement éloignée de son lieu de résidence habituel. « L'administration s'efforce de réaffecter les étudiants concernés dans des établissements plus proches de leur domicile afin de leur permettre de loger au sein du foyer familial.

Cette option est particulièrement actionnée lorsque la situation socioéconomique des parents s'avère insuffisante pour assumer les coûts financiers d'une location immobilière ou couvrir les frais de transport sur de longues distances », indique-t-elle. Et d'ajouter que le postulant doit alors fournir des justificatifs matériels de sa précarité, le dossier étant audité par une commission sociale sectorielle.

« Les examinateurs prennent en compte la présence de membres de la famille à besoins spécifiques, l'existence de pathologies chroniques chez les proches, la modestie du budget familial ou encore le volume d'enfants à charge encore scolarisés. Tout comme pour le volet médical, l'étudiant doit inclure des pièces probantes telles qu'une copie du carnet de soins gratuits pour attester de la vulnérabilité de son foyer ».

En guise de conclusion, la directrice générale a tenu à lever toute ambiguïté technique quant aux modalités d'intégration finale dans les facultés d'accueil. « L'acceptation d'un dossier par la commission sociale ou médicale n'entraîne jamais une réaffectation automatique ou d'office dans l'établissement demandé », insiste-t-elle.

L'avis favorable de l'administration se traduit concrètement par l'octroi d'une bonification de points qui vient rehausser le score réglementaire de l'étudiant. Ce bonus technique lui permet de postuler à nouveau dans l'université de son choix avec un score d'orientation réévalué à la hausse, maximisant ainsi ses chances d'admission face à la concurrence des autres candidats de sa promotion.