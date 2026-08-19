Tunisie: 50 000 dirhams, un roman, une consécration - Le prix qui fait vibrer la littérature arabe

La Sharjah Book Authority a fixé au 31 août 2026 la date limite de dépôt des candidatures pour le Prix du meilleur roman arabe, doté de 150 000 dirhams émiratis (soit plus de 100 000 dinars tunisiens). Ce prix récompense une oeuvre romanesque arabe qui se distingue par son originalité créative et sa profondeur littéraire.

Les candidats doivent impérativement faire parvenir, à l'adresse postale de l'Autorité, trois exemplaires de leur ouvrage publié avant cette date, accompagnés du formulaire de participation dûment rempli et imprimé. Aucune candidature ne sera recevable sans la réception physique des livres dans les délais impartis.

Pour être éligible, le roman doit être rédigé en arabe classique, témoigner d'une originalité thématique et sa première édition ne doit pas remonter à plus de deux ans par rapport à l'édition en cours. Les simples réimpressions d'éditions antérieures ne sont pas acceptées.

Sont exclus de la compétition : les recueils de nouvelles, les essais, les sagas romanesques, ainsi que les auteurs ayant déjà remporté ce prix au cours des deux dernières années.

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Leurs noms seront dévoilés le jour de l'ouverture du Salon.

La dotation financière est répartie à parts égales entre l'auteur et la maison d'édition, sauf clause contraire prévue par le contrat d'édition. En revanche, l'honneur et la reconnaissance morale reviennent exclusivement à l'auteur.

À titre de rappel, le prix 2021 avait été décerné au roman Qiyāmat al-Ḥashshāshīn (La Résurrection de Al Hachachin) de l'écrivain tunisien Hédi Timoumi, publié par les éditions Miskīliyānī.