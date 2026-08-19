Tunisie: Modernisation administrative - Les services numériques du M.I. accélèrent la délivrance des passeports et des pièces d'identité

Les réformes structurelles engagées au sein des directions techniques du ministère de l'Intérieur portent leurs fruits en matière de célérité et de décentralisation des prestations consulaires. La cellule de gestion des frontières dresse un bilan positif du déploiement des guichets électroniques à bord des navires Carthage et Tanit. L'administration centrale annonce une réduction drastique des délais d'obtention de la carte d'identité nationale et du casier judiciaire pour optimiser l'accueil des usagers.

Le premier responsable de la gestion des titres de transport au sein de la police des frontières, Mohamed Edhib, a dévoilé des indicateurs statistiques probants concernant la nouvelle plateforme numérique de services. Déployé à bord des ferries de la Compagnie tunisienne de navigation pour accompagner le retour estival de la diaspora, ce dispositif de guichet mobile a permis de formaliser et de remettre plusieurs milliers de passeports directement en haute mer.

En parallèle, les espaces physiques implantés sur le territoire national pour l'encadrement des expatriés tunisiens affichent une activité intense, avec 10609 documents officiels édités depuis l'ouverture de l'exercice annuel, illustrant la viabilité de ce canal d'intermédiation technologique accessible depuis le portail internet de la tutelle.

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La fluidité du protocole de traitement informatique permet d'alléger considérablement la charge administrative qui pèse habituellement sur les administrés en période de forte affluence. Le parcours de l'usager est entièrement dématerialisé en amont, le requérant effectuant la saisie de son formulaire, le règlement des taxes fiscales et la réservation de son créneau horaire sur le serveur central avant de déposer ses pièces justificatives physiques.

Dans nos archives Pénurie d'huile végétale : 16 unités de mise en bouteille arrêtées en TunisieCette ingénierie procédurale permet d'abaisser le temps d'attente pour l'impression définitive du livret de voyage à un seuil inférieur à la demi-heure, même durant les pics de fréquentation saisonniers. Cette performance technique préfigure une généralisation des standards de haute qualité à l'ensemble des subdivisions régionales pour offrir un service public moderne, réactif et respectueux du temps des citoyens.

Cette dynamique de transition numérique s'étend simultanément aux autres documents d'identification civile et de contrôle judiciaire indispensables pour les démarches administratives courantes. Le directeur du bureau des relations avec le citoyen, le colonel-major Mohamed Moncer, a détaillé une feuille de route sectorielle visant à comprimer les délais d'octroi des cartes d'identité nationales, des relevés de mouvements transfrontaliers et des extraits de casier judiciaire.

Les objectifs opérationnels fixés aux équipes techniques visent à garantir la délivrance des cartes nationales en quarante-huit heures et des fiches d'antécédents en moins d'une journée. Face à un afflux constant d'environ 120 000 usagers par an au sein des structures d'accueil centralisées, cette automatisation des flux s'impose comme la seule réponse structurelle pour absorber les volumes de dossiers et humaniser les relations entre l'administration sécuritaire et la population.