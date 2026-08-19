Sénégal: Gamou Tivaouane - Le ministre du Commerce rassure sur l'approvisionnement correct du marché en denrées alimentaires

Le ministre du Commerce, Serigne Gueye Diop, a effectué, mardi 18 août, une visite de terrain à Tivaouane, à la veille du Gamou, pour évaluer l'état d'approvisionnement du marché en denrées de première nécessité.

Accompagné du préfet, de la présidente du Conseil départemental et des responsables régionaux du commerce, le ministre a visité trois grands importateurs.

Selon lui, les stocks d'oignon et de pomme de terre sont suffisants, provenant des Niayes, de Potou et de l'importation. L'oignon est vendu aux alentours de 8 500 F CFA, alors qu'il était parfois vendu jusqu'à 20 000 francs avant l'avènement du président Bassirou Diomaye Faye, a précisé le ministre.

Pour la pomme de terre, les prix tournent autour de 9 500 F CFA le sac, avec des arrivages de Bane et de la Vallée du fleuve. Le ministre s'est dit rassuré par rapport à la qualité des produits.

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Le ministre a indiqué que, pour le mois d'août, « le marché sera approvisionné uniquement par la production locale », permettant aux petits producteurs d'écouler leurs stocks.

Il a appelé les commerçants au respect strict de la réglementation et des dates de péremption. Tous les services du commerce sont mobilisés 24 heures sur 24 pour saisir tout produit périmé, a-t-il averti.

Le ministre a réaffirmé l'engagement de l'État pour un Gamou sans pénurie, sans surfacturation et sans produits périmés.

La visite s'est achevée par une audience chez le Khalife général des Tidianes.