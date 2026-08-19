Tunisie: Éducation et sciences - 11 personnalités décorées de l'Ordre national du Mérite

Onze personnalités ont été décorées de l'Ordre national du Mérite au titre du secteur "Éducation et Sciences", dans ses troisième et quatrième catégories, en vertu du décret n°208 de 2026, daté du 17 août 2026.

Le décret, pris par la Présidence de la République, a été publié mardi au Journal officiel de la République tunisienne (JORT), n°83.

La troisième catégorie de l'Ordre national du Mérite au titre du secteur « Éducation et Sciences » a été attribuée à Noureddine Makbli et Imed Bousendil.

La quatrième catégorie a été décernée à Moez Chafra, Youssef Ben Othman, Sahbi Bouguerra, Younes Boujelbane, Zeineb Amouri, Meriem Haj Belkacem épouse Alagui, Boutheina Laouini, Naceur Zaïri et Mohamed Chaabani.

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Dans nos archives Béja : Six blessés dans un incendie dans un magasin de carburant de contrebandeL'Ordre national du Mérite au titre du secteur "Éducation et Sciences" est attribué en Tunisie par décision du président de la République, conformément à la loi organique n°80 de 1997 portant promulgation du Code des décorations et des textes réglementaires organisant les différents secteurs et les complétant.

Cette distinction est destinée notamment aux cadres de l'éducation, universitaires et chercheurs, en reconnaissance de leurs efforts et de leur contribution au développement et au rayonnement de la science, du savoir et de la connaissance.