Tunisie: Au pays - Près de 11 millions de quintaux de céréales collectés

La collecte céréalière en Tunisie approche les 11 millions de quintaux à l'approche de la clôture de la campagne 2026, avec une nette prédominance du blé dur. L'Office des céréales prévoit par ailleurs une journée d'évaluation en septembre afin d'identifier les insuffisances de la campagne et d'améliorer le dispositif pour les prochaines saisons.

Près de 11 millions de quintaux de céréales ont été collectés jusqu'à présent en Tunisie, a annoncé mardi 18 août 2026 la présidente-directrice générale de l'Office des céréales, Salwa Ben Hadid.

Intervenant sur la Radio nationale, elle a précisé qu'une journée d'information et d'évaluation sera organisée en septembre prochain avec la participation des différents intervenants du secteur. Cette rencontre doit permettre de dresser le bilan de la campagne, d'identifier les insuffisances et de prendre les mesures nécessaires pour les corriger lors des prochaines campagnes.

Selon Salwa Ben Hadid, environ 8 millions de quintaux de cette céréale destinée notamment à la fabrication de la semoule, du couscous et des pâtes alimentaires ont été collectés, soit environ 75 % du total.

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Le volume de blé tendre collecté s'établit, pour sa part, à environ 1,7 million de quintaux. Cette céréale est principalement destinée à la production de farine, de pain et de produits de pâtisserie. Les superficies consacrées au blé tendre sont estimées à environ 49.000 hectares, selon la responsable.

La production d'orge en baisse

La campagne est également marquée par un recul de la production d'orge. La PDG de l'Office des céréales fait état d'une baisse de 42 %.

Elle rappelle que la commercialisation de l'orge est libre et que le prix fixé par l'État constitue un prix d'intervention. Les agriculteurs peuvent ainsi vendre leur production sur le marché au prix qu'ils estiment approprié ou recourir aux centres de collecte.

680.000 quintaux de semences sélectionnées

Sur le volet des semences, environ 680.000 quintaux de semences sélectionnées brutes ont été collectés. Quelque 500.000 quintaux devraient être mis à la disposition des agriculteurs.

L'Office a déjà commencé à recevoir les demandes d'approvisionnement. La distribution pourrait se poursuivre jusqu'en décembre, notamment en raison de la capacité limitée des entreprises, qui ne dépasse pas 5.000 quintaux, ainsi que des opérations de tri, de traitement et de certification réalisées au niveau du laboratoire central du ministère de l'Agriculture.

Dans nos archives Tunisie : 5 dossiers validés et 68,5 millions de dinars investis dans le cadre du programme de qualification industrielleL'Office entend ainsi assurer les conditions nécessaires à la réussite de la campagne de semis, tout en oeuvrant à augmenter à terme les capacités des entreprises productrices de semences sélectionnées.

Le blé tendre, principale céréale importée

Sur le plan des approvisionnements extérieurs, Salwa Ben Hadid indique que la Tunisie importe essentiellement du blé tendre, notamment depuis les pays d'Europe du Nord et de l'Ouest.

La stratégie nationale vise à renforcer autant que possible la production de blé dur, dont l'offre mondiale est nettement plus limitée que celle du blé tendre, selon ses déclarations.

Les besoins annuels de la Tunisie sont estimés à environ 12 millions de quintaux de blé dur et 12 millions de quintaux de blé tendre, auxquels s'ajoutent quelque 750.000 quintaux d'orge par mois, a-t-elle indiqué.