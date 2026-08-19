Tunisie: Électricité - L'extension de Borj El Amri suffira-t-elle à sécuriser l'approvisionnement tunisien

Face à la hausse de la demande électrique, notamment durant les pics estivaux, la Tunisie mise sur le renforcement de ses capacités de production. L'extension de la centrale de Borj El Amri, dans le gouvernorat de Manouba, constitue l'un des projets appelés à soutenir le système électrique. Mais l'augmentation de la production ne suffira pas, à elle seule, à résoudre les fragilités structurelles du secteur.

La Tunisie cherche à renforcer sa marge de sécurité électrique alors que la demande continue de progresser et que les périodes de forte chaleur exercent une pression supplémentaire sur le réseau. Dans ce contexte, le projet d'extension de la centrale de Borj El Amri-La Mornaguia, dont le coût est annoncé à environ 600 millions de dinars et dont la mise en exploitation est prévue en 2027 selon les données disponibles, doit contribuer à accroître les capacités nationales de production.

La centrale actuelle dispose d'une capacité de 624 MW. Sa seconde tranche est entrée en production en juin 2020, portant la capacité globale du site à 624 MW, pour un coût total d'environ 660 millions de dinars.

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L'enjeu est devenu particulièrement sensible durant les périodes de pointe. L'augmentation de l'utilisation de la climatisation pendant les épisodes de forte chaleur accentue la pression exercée sur le réseau et oblige la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) à disposer de capacités suffisantes pour répondre aux pics de consommation.

Pour l'expert en efficacité énergétique Adnen Haddad, renforcer les capacités de production demeure nécessaire, mais ne peut constituer l'unique réponse. L'amélioration de l'efficacité énergétique et la maîtrise de la demande doivent accompagner les investissements dans les centrales.

Dans une déclaration accordée à Diwan FM, il a ajouté que la problématique dépasse ainsi la seule question du volume d'électricité disponible. Elle concerne également la capacité du pays à produire cette électricité à un coût maîtrisé et à partir d'un mix énergétique moins vulnérable.

La dépendance au gaz reste le principal défi

La Tunisie demeure en effet fortement dépendante du gaz naturel pour sa production électrique. Cette situation expose le système à l'évolution de la disponibilité et du coût des hydrocarbures, alors que la production nationale de gaz connaît des difficultés.

Pour Adnen Haddad, la diversification des sources de production constitue dès lors un choix stratégique. Le développement de l'énergie solaire, associé à des politiques d'efficacité énergétique, pourrait notamment contribuer à réduire la pression exercée sur les centrales fonctionnant aux combustibles fossiles.

Isolation des bâtiments, équipements plus performants et réduction de la consommation durant les heures de pointe constituent autant de leviers permettant de limiter la demande sans réduire les besoins essentiels.

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L'efficacité du projet dépendra également de la capacité du réseau à absorber et à acheminer l'électricité supplémentaire. L'extension du poste de transformation de La Mornaguia avait déjà accompagné le développement de la centrale, illustrant l'importance du lien entre production et transport.

Au final, Borj El Amri représente un renforcement important de la capacité électrique tunisienne, mais ne saurait constituer à elle seule une réponse à la question de la sécurité énergétique. La Tunisie devra parallèlement accélérer la diversification de son mix, développer les renouvelables, améliorer l'efficacité énergétique et renforcer ses réseaux de transport et de distribution.

Le véritable enjeu sera donc moins de produire toujours davantage que de parvenir à produire, transporter et consommer l'électricité de manière plus efficace et plus diversifiée.