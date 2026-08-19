Tunisie: Natation-à 4 jours des JM de Tarente - Ahmed Jaouadi, le coup de semonce

Le Tunisien voit le record du monde du 1.500 m pulvérisé. Il doit redoubler d'efforts.

« Un homme prévenu en vaut deux ». Lors des Championnats d'Europe de natation, le nageur allemand Johannes Liebmann a battu le record du monde du 1.500 m nage libre, réalisant un temps incroyable de 14'26" 79 et améliorant l'ancien record d'environ 4 secondes.

Pour rappel, le meilleur temps du champion du monde et olympique tunisien Ayoub Hafnaoui est de 14' 31" 54, tandis que le record personnel du champion du monde tunisien Ahmed Jaouadi est de 14' 34" 41. Forts de ce nouveau record du monde, les deux champions tunisiens doivent redoubler d'efforts pour maintenir leur compétitivité lors des prochaines compétitions internationales et olympiques.

Les chronos ont évolué au niveau de la course de fond qu'est le 1.500 mètres. On a mis du temps pour battre ce record qui a quand même tenu bon durant des années. La distance, il est vrai, est difficile. Elle nécessite un long et patient travail et des qualités d'endurance assez développées.

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Le jeune Allemand de 19 ans s'y est mis. Il a réussi. D'autres sont certainement à l'affût et il ne faudrait pas être surpris de voir de nouveaux prétendants pour le podium de cette distance-phare de la nage de fond.

Nous ne savons pas si Ahmed Jaouadi a prévu quelque chose au niveau de sa participation aux prochains jeux méditerranéens de Tarente. De toutes les manières, cette évolution du temps de cette distance est à prendre en considération. Elle agit sur le tableau de marche et bouleverse même les plans établis.

Indépendamment de cet aspect, les Jeux méditerranéens constituent une étape importante au niveau du plan général de travail Une course prépare une autre dit-on, mais tout dépendra des sentiments qu'éprouve l'adversaire qui a, lui aussi, ses plans. Les nations qui viendront à Tarente amèneront elles leurs champions en titre ou se suffiront-elles de se faire représenter par des jeunes, des seconds couteaux qui commencent à percer. L'Italie, nation organisatrice, fera le choix de l'élite. C'est une question de prestige.

Le meilleur Italien Luca De Tullio, avec un chrono de 14'54"78, s'est classé cinquième.

C'est à retenir. A titre indicatif, le classement du dernier championnat d'Europe a été le suivant :

Dans nos archives Natation - Les Championnats de France en Mars : Un rendez-vous incontournable...1. Johannes Liebmann (Allemagne): 14'26"79 (Record du monde)

2.Zalán Sárkány (Hongrie) : 14'39"45

3. Oliver Klemet (Allemagne) : 14'40"64

4. Sacha Velly (France) : 14'45"75

5. Luca De Tullio (Italie) : 14'54"78

6. Dávid Betlehem (Hongrie) : 14'59"26

7. Andrei-Theodor Proca (Roumanie) : 15'02"15

8. Daniel Wiffen (Irlande) : 15'06"30