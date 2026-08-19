Tunisie: Zgougou - Les prix atteignent 60 dinars le kilogramme à Jendouba

18 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Les prix du zgougou connaissent une hausse notable dans le gouvernorat de Jendouba, où le kilogramme se négocie actuellement entre 50 et 60 dinars, a indiqué le président du bureau régional de l'Organisation tunisienne de défense du consommateur, Habib Touihri.

Dans une déclaration à Diwan FM, il a également fait état d'une baisse des quantités disponibles de zgougou cette année, attribuée à plusieurs facteurs, notamment les changements climatiques et la multiplication des incendies.

Ces incendies ont notamment endommagé une partie de la récolte dans plusieurs zones productrices du gouvernorat, dont Aïn Draham, Fernana et Ghardimaou, qui comptent parmi les principales régions de production de zgougou.

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