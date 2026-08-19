Tunisie: OEufs - Le prix des quatre unités ne devrait pas dépasser 1,2 dinar, selon les producteurs

Le prix des quatre oeufs ordinaires ne devrait pas dépasser 1 200 millimes chez le détaillant, compte tenu des coûts de production et des marges des différents intervenants du circuit de distribution, a affirmé le président de l'Association tunisienne des producteurs d'oeufs de consommation, Hassib Fakhfakh.

Intervenant sur Diwan Fm, il a indiqué que le coût de production d'un oeuf chez l'éleveur s'élève actuellement à environ 220 millimes, notamment sous l'effet de la hausse du prix de l'aliment pour volailles, qui aurait augmenté de 30 dinars.

Selon le responsable, le prix de l'oeuf à la production est actuellement de 270 millimes l'unité, soit 1 080 millimes les quatre. Une marge de 30 millimes est ensuite répartie à parts égales entre le grossiste et le détaillant, à raison de 15 millimes chacun, portant ainsi le prix des quatre oeufs à 1 200 millimes pour le consommateur.

Concernant les autres catégories, le prix des quatre oeufs à jaune rouge est estimé à 1 240 millimes, en raison d'une majoration de 10 millimes par oeuf liée à l'ajout de carotène dans l'alimentation. Pour les oeufs enrichis en oméga-3, la majoration atteint 20 millimes par unité, portant le prix des quatre oeufs à 1 280 millimes.

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Ces facteurs auraient entraîné la mortalité d'importantes quantités de volailles chez plusieurs éleveurs et occasionné de lourdes pertes.

Le président de l'association a également dénoncé ce qu'il a qualifié de « campagnes » visant les éleveurs, estimant que les prix actuellement pratiqués restent compatibles avec les coûts de production.

Il a, dans ce contexte, affirmé que la vente des quatre oeufs à des prix de 1 400 ou 1 500 millimes serait contraire à la réglementation, appelant à protéger à la fois les producteurs et les consommateurs.

L'objectif, a-t-il souligné, est de préserver la stabilité du secteur et d'assurer la continuité de l'approvisionnement du marché en oeufs produits localement.