Tunisie: Manouba - 1 008 bouteilles d'eau minérale saisies lors d'une campagne de contrôle

Une campagne régionale de contrôle économique menée mardi dans le gouvernorat de Manouba a permis de saisir 1 008 bouteilles d'eau minérale de 1,5 litre, transportées à bord d'un véhicule sans documents légaux et détenues par une personne ne remplissant pas les conditions requises pour exercer une activité commerciale.

La campagne a été menée par 10 équipes de contrôle économique relevant des directions régionales du Commerce et du Développement des exportations de Tunis, Ariana, Ben Arous et Manouba, ainsi que de la Direction générale de la concurrence et des recherches économiques, en coordination avec les agents de la sûreté nationale et de la Garde nationale.

Les équipes ont effectué 318 opérations de contrôle, ciblant principalement les circuits de distribution des produits de consommation de base. Ces interventions ont abouti au relevé de 84 infractions économiques.

Les infractions constatées concernent notamment le défaut de présentation des factures d'achat, la non-affichage des prix ou leur augmentation, l'absence de documents de transport, le refus de vente, ainsi que la détention et l'utilisation de balances et de poids non conformes à la réglementation.

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Sur l'ensemble des infractions relevées, 39 concernent le secteur des produits alimentaires, au niveau du commerce de gros, de détail et de la vente sur les routes. La majorité de ces infractions ont été constatées dans le secteur de l'eau minérale.

Les équipes de contrôle ont également relevé 17 infractions dans le secteur des fruits secs, 15 dans celui des fruits et légumes et 8 dans le secteur de la volaille et des oeufs.

Cette campagne s'inscrit dans le cadre des opérations de contrôle visant à surveiller les circuits de distribution et à lutter contre les pratiques commerciales contraires à la réglementation.