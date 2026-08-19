Togo: Vérification en deux étapes

L'Agence nationale de cybersécurité (Ancy) alerte sur une campagne active de compromission de comptes touchant les utilisateurs de plateformes numériques, avec un niveau de sévérité jugé élevé.

Depuis quelques jours, les incidents se multiplient sur WhatsApp (standard et Business), Facebook et d'autres services en ligne.

Le scénario est souvent le même : une déconnexion soudaine et inexpliquée, suivie de tentatives infructueuses pour se reconnecter. Un message finit par indiquer que le numéro de téléphone est déjà utilisé, compromis ou banni, alors que l'utilisateur n'a rien modifié.

Une fois le compte piraté, les cybercriminels en modifient le numéro ou l'adresse e-mail associée, puis activent eux-mêmes la vérification en deux étapes, verrouillant ainsi définitivement le compte.

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Point commun relevé dans plusieurs dossiers : les victimes n'avaient pas activé la double vérification, une faille qui facilite la prise de contrôle.

Les conséquences sont bien réelles : usurpation d'identité, envoi de messages frauduleux aux contacts et clients, campagnes de phishing, atteinte à la réputation des personnes ou entreprises visées.

Face à cette menace, l'Ancy appelle à un réflexe simple mais essentiel : activer sans attendre la vérification en deux étapes sur l'ensemble de ses comptes en ligne.

Depuis quelques jours, les incidents se multiplient sur WhatsApp (standard et Business), Facebook et d'autres services en ligne.

Le scénario est souvent le même : une déconnexion soudaine et inexpliquée, suivie de tentatives infructueuses pour se reconnecter. Un message finit par indiquer que le numéro de téléphone est déjà utilisé, compromis ou banni, alors que l'utilisateur n'a rien modifié.

Une fois le compte piraté, les cybercriminels en modifient le numéro ou l'adresse e-mail associée, puis activent eux-mêmes la vérification en deux étapes, verrouillant ainsi définitivement le compte.

Point commun relevé dans plusieurs dossiers : les victimes n'avaient pas activé la double vérification, une faille qui facilite la prise de contrôle.

Les conséquences sont bien réelles : usurpation d'identité, envoi de messages frauduleux aux contacts et clients, campagnes de phishing, atteinte à la réputation des personnes ou entreprises visées.

Face à cette menace, l'Ancy appelle à un réflexe simple mais essentiel : activer sans attendre la vérification en deux étapes sur l'ensemble de ses comptes en ligne.