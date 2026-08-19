Togo: Prix sages sur les fournitures scolaires

19 Août 2026
Togonews (Lomé)

A quelques semaines de la rentrée, importateurs et distributeurs de fournitures scolaires se sont engagés à garantir des prix stables.

Pour le ministre de l'Économie et de la Veille stratégique, Badanam Patoki, cette mesure va dans le sens de la protection des consommateurs.

Les prix observés dans les papeteries sont les mêmes qu'en 2025 et certains articles sont orientés à la baisse. C'est le cas pour certains stylos et chiens.

« Il faut des prix raisonnables, mais aussi de la qualité. Le prix ne doit pas être indûment exorbitant, il faut trouver le juste milieu », a rappelé M. Patoki.

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