Togo: Le pays lance sa plateforme numérique du climat

19 Août 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo dispose d'un nouvel outil pour piloter sa réponse au changement climatique.

Baptisée 'Adaptogo', cette plateforme numérique permet de renseigner, actualiser et consulter les indicateurs concernant l'agriculture, la foresterie, les ressources en eau, le tourisme, l'énergie, les infrastructures de transport et les zones côtières.

L'outil est financé par le Fonds vert pour le climat avec l'appui technique de la FAO.

Adaptogo fournit des indicateurs calibrés sur les réalités et vulnérabilités propres à chaque région, avec un suivi possible dans le temps, à l'échelle nationale comme locale.

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