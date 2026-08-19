Afrique: Africa financial summit - Luanda va accueillir le grand rendez-vous de la finance africaine

L'Africa financial summit (Afis), rendez-vous annuel consacré au secteur financier africain, réunira, du 3 au 4 novembre prochain à Luanda, en Angola, plus de 1 250 participants issus des milieux bancaire, assurantiel, technologique et institutionnel. Pendant deux jours, les échanges porteront notamment sur la transformation numérique, l'inclusion financière, la transition climatique et l'harmonisation des cadres réglementaires.

Véritable plateforme de dialogue sur les enjeux et les perspectives de transformation du système financier du continent, l'Afis réunira des acteurs publics et privés du secteur financier africain. Le sommet rassemblera des dirigeants de banques et de compagnies d'assurances, des fondateurs de fintechs, des spécialistes des marchés de capitaux, des opérateurs de paiement mobile, ainsi que des décideurs politiques et des régulateurs.

Cette diversité d'acteurs devrait favoriser le partage d'expériences et l'émergence de solutions communes face aux défis du financement du développement africain. Les échanges seront structurés autour de panels de haut niveau et de sessions de réflexion stratégique consacrées aux principaux enjeux auxquels est confronté le secteur financier. Parmi les thématiques retenues figurent la transition climatique, la transformation numérique, l'inclusion financière et l'harmonisation des cadres réglementaires.

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Le choix de l'Angola comme pays hôte intervient dans un contexte de transformation de son économie et de son système financier. Avec une population d'environ 40 millions d'habitants, le pays poursuit des réformes destinées à moderniser son secteur bancaire, renforcer ses infrastructures financières et accélérer la diversification de son économie, encore largement dépendante du secteur pétrolier. Cette ambition s'inscrit précisément dans le cadre de l'« Angola vision 2050 », qui accorde une place importante au développement de l'agriculture, de l'industrie manufacturière, des mines et des services.

Co-organisateur avec l'International finance corporation (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, l'Afis entend rapprocher les différents acteurs susceptibles de contribuer au financement de la transformation économique du continent. L'implication de l'IFC, spécialisée dans le financement du secteur privé dans les pays en développement, traduit l'importance accordée au développement de marchés financiers solides, inclusifs et capables d'accompagner durablement la croissance africaine.