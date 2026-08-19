Togo: Eau potable - Des réseaux qui s'étendent, un accès qui reste inégal

Le taux national de desserte en eau potable poursuit sa progression : de 60 % en 2020, il est passé à 70,8 % en 2024, puis à 71,8 % en 2025. Une avancée réelle, mais qui masque un défi de taille, transformer les infrastructures posées en accès effectif à l'eau pour chaque foyer

Parlons chiffres.

En 2024, le pays a posé 3 537 mètres de conduites d'adduction et de distribution, répartis entre quatre régions : 1 635 mètres pour les Plateaux, 1 310 mètres pour la Kara, 469 mètres pour la Centrale et 123 mètres pour la Maritime. Cette extension accompagne notamment les progrès observés en milieu rural, où le taux de desserte est passé à 76,5 % en 2024, puis à 77,1 % en 2025.

Reste le problème du dernier kilomètre. Une conduite principale qui traverse une localité ne signifie pas que les ménages y ont accès : tout dépend du réseau secondaire, des points de desserte et des possibilités de branchement.

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Les disparités régionales illustrent bien cette réalité.

En 2023, la proportion de population utilisant une source d'eau potable atteignait 79,9 % dans les Savanes, contre 65,7 % dans la Centrale, 56,6 % dans la Kara, 49 % dans la Maritime et seulement 34,5 % dans les Plateaux, une région pourtant en tête pour l'extension des canalisations.

Les pouvoirs publics entendent poursuivre l'extension des réseaux, mais aussi investir dans les forages, le traitement, le stockage et les branchements, pour que chaque mètre de conduite posé se traduise réellement par un robinet accessible.