Congo-Brazzaville: 2e congrès de la DRD - Hellot Matson Mampouya appelle à l'unité et la concorde au sein du parti

Le président de la Dynamique républicaine pour le développement (DRD), Hellot Matson Mampouya, a ouvert, le 18 août à Brazzaville, les travaux du deuxième congrès de son parti sur le thème « Unis dans l'amour fraternel, l'entente et la concorde, transformons le présent pour bâtir l'avenir ».

Les cadres et militants de la DRD, réunis treize ans après sa création, sont appelés au cours de ce deuxième congrès à la restructuration des instances dirigeante avec l'élection d'un nouveau président et d'un secrétaire général. Dans son discours d'ouverture, Hellot Matson Mampouya a invité les congressistes à répondre à trois questions fondamentales: « D'où venons-nous ? Où en sommes-nous ? Et où allons-nous ? », appelant les militants à revenir dans l'histoire du parti, à la date de fondation de la DRD, le 18 juillet 2013.

Le président de la DRD a évoqué les épreuves traversées, notamment l'incendie du siège du parti le 20 octobre 2015, attribué à l'adhésion de la DRD au changement constitutionnel, ainsi que la démobilisation qui s'en était suivie. « Nous avons réagi en convoquant la première campagne du parti », a-t-il indiqué, avant de souligner qu'une nouvelle dynamique avait été insufflée à travers la deuxième campagne du 21 août 2025, qui a constaté la faillite du bureau exécutif national et procédé à sa dissolution.

Cette décision, a-t-il précisé, visait « à guérir et donner un nouveau souffle au parti », ce qui a permis la mise en place d'une commission préparatoire et la revitalisation des instances. Il a salué la mobilisation qui a conduit la DRD à soutenir le candidat de la majorité lors de la récente élection présidentielle.

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Le président Hellot Matson Mampouya a appelé à un « moment de vérité et de réinvention », exhortant les militants à privilégier « l'amour fraternel plutôt que l'amitié, l'entente plutôt que la division, l'accompagnement plutôt que les querelles ». Il a insisté sur la nécessaire réorganisation du parti en vue des échéances législatives et locales à venir.

S'adressant aux différentes composantes du parti, précisément les jeunes, les femmes, les sages et les anciens, il a formulé des messages d'encouragement et d'engagement. « Que ce deuxième congrès soit celui d'un nouveau départ de la DRD régénérée, réorganisée et remobilisée, utile à la majorité et au chef de l'État », a-t-il instruit.

A l'issue de ces assises, le parti entend se doter de nouvelles instances et d'un regain d'énergie pour poursuivre son engagement dans le cadre du projet de société « Accélération de la marche vers le développement », porté par le président de la République.