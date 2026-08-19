Congo-Kinshasa: Le député Didier Katembera exige le démantèlement des barrières « illégales » sur les axes Mwenga et Uvira

Le député provincial Didier Katembera sollicite l'intervention du ministère de la Défense nationale pour ordonner le démantèlement immédiat des postes de contrôle illégaux érigés dans les territoires de Mwenga et d'Uvira (Sud-Kivu).

Dans une correspondance officielle mardi 18 août, l'élu Bukavu dénonce la multiplication de ces barrières tenues selon lui, par des combattants Wazalendo et des militaires des Forces armées de la RDC (FARDC), accusés d'imposer des taxes illicites aux usagers de la route.

Paralysie du commerce local

Dans sa lettre, Didier Katember rapporte que sur la Route nationale 5 (RN5), reliant Kamanyola à Baraka via Uvira, les voyageurs doivent franchir près d'une dizaine de barrières et payer au moins 5 000 francs congolais à chaque passage. Une situation similaire est signalée sur l'axe Kasika-Kamituga.

Ces prélèvements forcés impactent directement l'économie locale : Entrave à la mobilité : Perturbation de la libre circulation des personnes et des marchandises.

Inflation des coûts : Hausse des tarifs de transport pour les commerçants, les transporteurs et les producteurs agricoles.

Cet élu provincial demande aux autorités militaires et civiles d'identifier et de sanctionner les auteurs de ces tracasseries conformément à la loi.