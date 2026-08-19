Congo-Kinshasa: La multiplication des incendies inquiète les habitants de Bunia

En deux semaines, au moins quatre incendies ont été enregistrés dans différents quartiers de Bunia (Ituri). Face à cette recrudescence, plusieurs habitants dénoncent l'insuffisance des moyens de lutte contre les incendies dans une ville de plus d'un million d'habitants et qui compte une cinquantaine de stations-service. Ils appellent les autorités à renforcer les capacités d'intervention des services de secours.

Au moins quatre incendies se sont déclarés en deux semaines dans la ville de Bunia. Le plus récent s'est produit dans une maison d'habitation située près d'un restaurant-bar, dans le quartier Hoho. D'autres incendies ont également été signalés dans des habitations ainsi que dans un commerce situé à proximité du marché central.

Plusieurs causes

Selon plusieurs sources, ces sinistres seraient principalement dus à des imprudences, notamment la mauvaise manipulation de cigarettes, des installations électriques défectueuses ou encore des dysfonctionnements de panneaux solaires.

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Pour de nombreux habitants, la ville ne dispose pas de moyens suffisants pour faire face à ce type d'urgence. Bunia compte un seul camion anti-incendie opérationnel pour une population de plus d'un million d'habitants, avec des délais d'intervention souvent jugés trop longs.

Les habitants s'inquiètent aussi de la forte concentration des stations-service, parfois installées à quelques centaines de mètres les unes des autres, une situation qui augmente les risques en cas d'incendie.

Grace à la MONUSCO

Lors de plusieurs interventions récentes, les véhicules anti-incendie de la MONUSCO ont permis de limiter l'ampleur des dégâts.

Face à cette situation, le directeur provincial de la protection civile appelle la population à faire preuve de vigilance. Il recommande aux ménages, aux commerces et aux stations-service de se doter d'extincteurs afin de maîtriser rapidement tout début d'incendie.

De leur côté, plusieurs habitants demandent aux autorités provinciales de doter chacune des communes de Bunia d'un camion anti-incendie et de renforcer les capacités des services de secours afin de mieux protéger les personnes et leurs biens.