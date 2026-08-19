Congo-Kinshasa: Ebola au pays - Plus de 2 300 décès enregistrés en 3 mois

Environ 2 370 personnes sont mortes sur plus de 5 000 cas confirmés de la maladie à virus Ebola, en trois mois, dans cinq provinces de la RDC. Le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, a livré ces statistiques lors d'un point de presse co-animé mardi 18 aout à Kinshasa avec son collègue de la Communication et Médias, Patrick Muyaya.

Il a balayé du revers de la main la rumeur d'un éventuel cas à Kinshasa. À cette occasion, la ministre d'État en charge de l'Éducation, Raïssa Malu, a annoncé la mise en place de l'enseignement à distance dans 18 zones de santé « à haut risque » du virus, dès la rentrée scolaire 2026-2027.

Devant la presse, le ministre de la Santé publique a indiqué que le virus Bundibugyo s'est répandu plus vite que celui de Zaïre, malgré la riposte mise en place. Il a toutefois relevé que le virus Bundibugyo reste moins létal que le virus Zaïre.

Pas d'Ebola à Kinshasa

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Pour ce membre du Gouvernement, il n'existe aucun cas d'Ebola dans la ville de Kinshasa, contrairement à ce qu'affirmaient certaines sources.

Il conseille néanmoins le respect strict des mesures d'hygiène, qu'il considère comme le moyen le plus efficace pour prévenir la maladie et couper la chaîne de contamination.

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Enseignement à distance

De son côté, la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, Raissa Malu, a annoncé une rentrée scolaire différenciée, avec la mise en vigueur de l'enseignement à distance afin de prévenir la propagation de la maladie dans les autres zones de santé du pays.

(Si possible insérer le transcrit)

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé cette épidémie comme une urgence de santé publique de portée internationale et coordonne la riposte avec le ministère de la Santé ainsi que les acteurs humanitaires.