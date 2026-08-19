Congo-Kinshasa: L'enseignement à distance prévu dans 18 zones de santé à haut risque d'Ebola dès la rentrée 2026-2027

Le Gouvernement congolais prévoit de mettre en place l'enseignement à distance dans 18 zones de santé considérées à haut risque d'Ebola, dès la rentrée scolaire 2026-2027.

La ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malu, l'a annoncé mardi 18 août, lors d'une conférence de presse coanimée avec le ministre de la Santé, Roger Kamba, et celui de la Communication et Médias, Patrick Muyaya.

Cette mesure vise à assurer la continuité des apprentissages tout en limitant les risques de propagation de la maladie dans les établissements scolaires.

Des cours diffusés à la radio et sur supports imprimés

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Raïssa Malu a précisé que, dans les zones concernées, des contenus pédagogiques seront préparés et mis à la disposition des élèves toutes les quatre semaines. Ils seront notamment imprimés, distribués et diffusés par les radios locales et communautaires.

L'objectif est de permettre aux enfants de poursuivre leur apprentissage et de maintenir leurs acquis, même lorsque les conditions sanitaires ne permettent pas un fonctionnement normal des écoles.

Les ministères de l'Éducation nationale et de la Santé travaillent conjointement à la mise en oeuvre de ces mesures. Les autorités veulent notamment éviter qu'une zone classée « orange » ne passe au « rouge » ou qu'une zone « verte » ne devienne « orange », a insisté Raïssa Malu.

La sensibilisation des enseignants, des responsables d'établissements et des communautés fait également partie du dispositif. La ministre a notamment insisté sur la nécessité pour une personne malade de ne pas se rendre à l'école.

Limiter les rassemblements

Dans les zones à risque, les rassemblements importants seront également limités, en coordination avec les services sanitaires.

Selon Raïssa Malu, à travers l'enseignement à distance et ces mesures de prévention, le Gouvernement entend maintenir l'accès à l'éducation tout en réduisant les risques de transmission du virus Ebola pendant la rentrée scolaire 2026-2027.