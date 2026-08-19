Congo-Kinshasa: Projet Vunga - Judith Suminwa déterminée à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur de la sous-traitance !

Le Gouvernement Suminwa vient de mettre en place un tout nouveau dispositif de soutien aux petites et moyennes entreprises et sous-traitants locaux, dénommé « Vunga » (Couverture). C'est un mécanisme destiné à faciliter l'accès au crédit, en particulier dans le secteur de la sous-traitance en RDC. La Première Ministre, Judith Suminwa, a donc ouvert une nouvelle ère en présidant, ce jour, la cérémonie de signature de la Convention unique par les parties concernées, à savoir l'Autorité de Régulation de la Sous-traitance dans le Secteur Privé (ARSP), le Fonds de Garantie de l'Entrepreneuriat au Congo (FOGEC), RAWBANK et RAWSUR.

Vunga : une couverture financière pour les sous-traitants

Dans ce programme, le rôle de chaque acteur est bien défini. L'ARSP valide et certifie la conformité des sous-traitants congolais pour les intégrer dans les chaînes de valeur. Le FOGEC lève l'obstacle de l'accès au financement des PME grâce à un mécanisme de garantie. RAWSUR Assurances, pour sa part, prend en charge la couverture assurantielle du dispositif. Et Rawbank intervient à la fois comme arrangeur et financeur, elle mobilise son expertise et ses capacités de financement.

Pour Gancho Kipulu, Responsable national secteur public et clients étatiques chez RAWBANK, cette complémentarité des partenaires concernés fait la force de Vunga.

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« Les entreprises éligibles pourront ainsi bénéficier de financements pouvant aller jusqu'à 50 % de la valeur du marché, pour des montants compris entre 10 000 et 1 million de dollars américains, avec des maturités pouvant atteindre 120 jours, selon les besoins liés à l'exécution et au paiement des marchés », a-t-il déclaré.

Devant la Première Ministre, toutes les parties ont pris l'engagement de jouer chacune sa partition en toute responsabilité, à en croire Felly Samuna, DGA de l'ARSP, et Ĺuto Nzolantima du FOGEC.

« Nous devons soutenir les micros, petites et moyennes entreprises viables, qui doivent surtout comprendre la nécessité de se former. Parce que c'est très facile d'obtenir un crédit, mais pour l'exécuter, il y a quand même des notions que les uns et les autres doivent maîtriser. Le Fonds de garantie ne signifie pas qu'on offre de l'argent. Ce n'est qu'une garantie auprès des banques », a précisé M. Nzolantima.

Reconnaissant l'impact futur de Vunga sur la création de plus d'emplois au pays et le développement économique, le Ministre de l'Entrepreneuriat et des Petites et Moyennes Entreprises (PME), Justin Kalumba, a remercié la Cheffe du Gouvernement, génitrice de ce programme pilote, qui a vocation de s'étendre à l'échelle nationale.

Dans son discours, la Cheffe du Gouvernement a rappelé que « Vunga » s'inscrit dans la vision du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a placé la jeunesse, l'emploi, l'entrepreneuriat et la transformation économique au coeur de son action.

« Il vient compléter l'arsenal déjà mis en place, notamment à travers le Programme présidentiel « Debout Jeunes Congolais », qui vise à faire de la jeunesse un moteur de la transformation économique de notre pays. Ce programme vient également compléter les mesures d'application requises par l'ordonnance-loi de 2022 sur la Promotion de l'Entrepreneuriat, qui consacre une place particulière aux financements innovants, à l'entrepreneuriat des jeunes, des personnes vivant avec un handicap ainsi que des femmes », a rappelé Judith Suminwa.

Le partenariat public-privé sur la bonne voie

Pour le Gouvernement, cette cérémonie est un signal fort, elle montre que le partenariat public-privé peut être mobilisé comme un instrument concret de transformation économique, de financement de nos entreprises, de promotion du contenu local et de création d'emplois.

« À travers le partenariat entre l'ARSP, le FOGEC, RAWBANK et RAWSUR, nous mettons en place un mécanisme destiné à répondre à une difficulté connue de nos PME : l'accès au financement au moment où elles doivent exécuter un marché, livrer une commande, honorer un contrat ou saisir une opportunité commerciale », a déclaré Judith Suminwa.

Trio gagnant : rigueur, responsabilité et impact

Séance tenante, la Première Ministre a rappelé à l'assistance que la réussite dudit projet dépendra de quelques exigences : les financements doivent aller aux entreprises éligibles, capables d'exécuter les marchés conclus et de respecter leurs engagements, les bénéficiaires doivent comprendre que l'accès au crédit est une opportunité, mais aussi un engagement. « Vunga ne doit pas devenir un simple produit financier. Il doit devenir un outil de transformation économique », a souligné la Cheffe du Gouvernement.

Notons que le lancement de « Vunga » s'inscrit dans le quatrième pilier du Programme d'Actions du Gouvernement 2024-2028, qui met en avant la promotion de l'emploi, l'insertion sociale et l'entrepreneuriat des jeunes. Ce projet de financement concerne donc des milliers de micro-entrepreneurs disséminés à travers le territoire national. Après son lancement, l'heure est au réglage des derniers détails. Les bénéficiaires pourront ainsi accéder à « Vunga » d'ici quelques semaines.