Congo-Kinshasa: Partenariat stratégique RDC-USA - Louis Watum Kabamba mobilise la jeunesse pour une transformation locale et durable du secteur minier

Le Ministre des Mines, Son Excellence Louis Watum Kabamba, a ouvert ce mardi 18 août 2026, à l'Hôtel Hilton de Kinshasa, un symposium consacré à la jeunesse, au secteur minier et au partenariat entre la RDC et les États-Unis d'Amérique.

Organisée par l'International Republican Institute (IRI), en partenariat avec l'Ambassade des États-Unis en RDC, cette rencontre réunit plus de 160 participants, notamment des jeunes leaders, des entrepreneurs, des professionnels et des acteurs des secteurs minier et énergétique.

Dans son discours d'ouverture, le Ministre a rappelé que la question essentielle n'est pas seulement de savoir ce que notre génération peut tirer aujourd'hui de la richesse exceptionnelle de notre sous-sol, mais « que voulons-nous en transmettre aux générations futures ? »

Il a souligné que la disponibilité des ressources minières, aussi exceptionnelle soit-elle, ne suffit pas à elle seule à créer une prospérité durable. La création de valeur exige le capital, l'énergie, les infrastructures, la technologie, les compétences, la discipline industrielle et la confiance.

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S'inscrivant dans la vision du Président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous la coordination de la Première Ministre, Son Excellence Judith Suminwa Tuluka, le Ministre a appelé les jeunes leaders à contribuer à bâtir les capacités qui permettront à la RDC de transformer durablement ses richesses.

Il les a exhortés à entreprendre, investir, innover, mais surtout, construire pour transmettre.

Le symposium se poursuit autour d'échanges consacrés à la jeunesse, au secteur minier et énergétique, ainsi qu'au partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique.