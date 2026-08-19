Sénégal: Cheikh Mouhidine Samba Diallo, un guide religieux entre foi, science et actions sociales

Dakar — L'érudit musulman sénégalais Cheikh Mouhidine Samba Diallo, un guide de la confrérie khadre décédé en 2020, laisse le souvenir d'un homme ayant consacré toute sa vie au service de la communauté, en faisant de la quête du savoir et sa transmission le coeur de son enseignement, suivant une approche fondée sur la complémentarité entre spiritualité, sciences et action sociale.

Né en 1957, Cheikh Mouhidine Samba Diallo s'est imposé, au fil des ans, comme une figure religieuse et intellectuelle dont le parcours se caractérise par une ouverture aux différents domaines de la connaissance.

Il était titulaire d'un doctorat en cosmologie, discipline scientifique consacrée à l'étude de l'Univers, de son origine, de son évolution, de sa structure et de son devenir.

Cette formation scientifique occupait une place importante dans sa démarche intellectuelle. Il défendait l'idée que la quête de la connaissance ne devait pas opposer sciences religieuses et sciences modernes, mais plutôt les mettre en dialogue.

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La quête de savoir a conduit Cheikh Mouhidine Samba Diallo dans plusieurs pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Des déplacements qui lui ont permis de découvrir différentes traditions intellectuelles, de rencontrer des savants et d'élargir son champ de connaissances.

Il considérait le voyage comme une école vivante et encourageait notamment les jeunes à sortir des limites de leur environnement pour aller à la quête du savoir.

Son parcours illustre ainsi une conception ouverte de l'éducation, fondée sur la curiosité, la recherche et la transmission.

Un plaidoyer constant pour la jeunesse

L'un des axes les plus importants de son enseignement concerne sa recommandation aux jeunes à rechercher la connaissance partout si nécessaire.

Cheikh Mouhidine Samba Diallo les invitait à privilégier les études, la formation et la recherche scientifique, estimant que l'avenir de la société dépend largement de la qualité de l'éducation des nouvelles générations.

Cette vision dépassait le seul cadre religieux et plaçait l'éducation au coeur du développement individuel et collectif, en faisant de la jeunesse un acteur essentiel de la transformation de la société.

Son engagement ne se limitait toutefois pas à l'enseignement et à la prédication.

Dans son terroir de Sagne Bambara, village situé au sud-est de la commune de Dya, dans la région de Kaolack (centre), Cheikh Mouhidine Samba Diallo a initié plusieurs projets à caractère social et éducatif.

Il a notamment fait construire un centre de santé destiné à améliorer l'accès aux soins des populations, une école ainsi qu'un centre de formation gratuitement mis à la disposition des femmes.

Ces infrastructures traduisent sa conviction que le savoir et la spiritualité devaient être accompagnés d'actions concrètes en faveur des populations.

La fondation Médinatoul Abdou Khadre Dieylani, une cité à vocation spirituelle et communautaire, représente également une dimension importante de l'héritage de ce guide religieux.

Située à quelques kilomètres de Sagne Bambara, sur les berges du Saloum, à environ cinq kilomètres de Sibassor, Médinatoul Abdou Khadre Dieylani s'étend dans une vaste zone de pâturage.

Cette cité se veut un cadre propice à la transmission des enseignements religieux, à l'éducation et à la solidarité, conformément à la vision de Cheikh Mouhidine Samba Diallo.

Son oeuvre de bâtisseur s'inscrivait ainsi dans une conception du développement local reposant sur la mobilisation des ressources au profit des populations.

Une indépendance à l'égard du politique

Il était tout aussi attaché à son indépendance.

Selon des témoignages rapportés par ses proches, il refusait les soutiens provenant d'hommes politiques et entendait préserver son autonomie dans la conduite de sa mission.

Cette position correspondait à sa conception du rôle du guide religieux, appelé à transmettre un enseignement, à conseiller et à servir sa communauté sans se placer sous la dépendance des intérêts politiques.

Son engagement était ainsi présenté comme principalement orienté vers la foi, la connaissance et l'action sociale.

Cheikh Mouhidine Samba Diallo laisse l'image d'un guide religieux dont le parcours s'est construit autour de trois dimensions complémentaires, à savoir la spiritualité, la connaissance et l'action.

Son doctorat en cosmologie, ses voyages en Afrique, en Europe et en Asie, son appel constant à la jeunesse pour la quête du savoir et ses réalisations dans les domaines de la santé et de l'éducation constituent les principaux marqueurs de son parcours.

À travers son oeuvre, il a défendu une conception de la foi ouverte à la connaissance et orientée vers le service à la communauté.

Après sa disparition en 2020, son fils Cheikh Ibrahima Diallo assure la continuité du Khalifat, contribuant à la transmission d'un héritage qui place la quête du savoir, l'éducation et le service à la communauté au coeur de son action.