Sénégal: Gamou - Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass salue la mobilisation de l'État

Kaolack — Le khalife général de la Fayda Tidjaniya, Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass, a salué la mobilisation de l'État aux côtés des foyers religieux pour la réussite de la célébration du Gamou, tout en rappelant le sens spirituel de cet événement commémorant la naissance du prophète Mouhamed (PSL).

"A chaque Gamou, l'État se mobilise pour la réussite de l'événement. Partout au Sénégal, dans tous les foyers religieux, le gouvernement répond présent à travers ses services et ses moyens pour accompagner l'organisation du Maouloud", a-t-il déclaré.

Le marabout s'exprimait à l'occasion d'une visite, mardi à Kaolack (centre), du délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), Abdoulaye Niane, en prélude du Gamou prévu le 25 août prochain.

Il a exprimé sa gratitude au président de la République, au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement pour leur engagement aux côtés des foyers religieux.

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Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass a formulé, à cet effet, des prières à l'endroit des plus hautes autorités du pays, saluant leur mobilisation et leur engagement en faveur des communautés religieuses.

Selon lui, la célébration du Gamou, qui commémore la naissance du sceau des prophètes, Mouhamed (PSL), constitue également une illustration de l'unité du peuple sénégalais.

"C'est un moment de recueillement, de prières, de dévotion spirituelle, mais surtout un moment pour s'inspirer des valeurs et des comportements de l'Envoyé de Dieu, Mouhamed (PSL)", a-t-il expliqué.

Il a souligné que le Gamou est avant tout "une nuit de prière", en plus d'être un grand moment de communion spirituelle permettant aux fidèles de prier à l'unisson pour la paix, la prospérité et le développement du Sénégal.

Le khalife général de la Fayda Tidjaniya a par ailleurs insisté sur la nécessité d'entretenir une relation de solidarité entre le peuple et ses dirigeants.

"Le peuple n'a que son gouvernement, et le gouvernement n'a que son peuple. Les deux doivent s'aider mutuellement, car le gouvernement est au service exclusif du peuple", a-t-il martelé.

Il a ainsi appelé à préserver cet esprit de solidarité et d'unité, notamment à travers les moments de communion religieuse que constitue le Gamou.