Sénégal: Vers une meilleure structuration des entreprises de la région de Sédhiou

Sédhiou — Le Programme d'accélération compétitivité et emplois (PAC) ambitionne d'aider les entreprises de Sédhiou (sud) à mieux structurer leurs activités, en vue de les amener à profiter pleinement des opportunités de la région.

Dans cette perspective, s'est tenu mardi un atelier régional de restitution du Rapport provisoire de l'étude monographie du pôle territoire sud, qui vise à dresser un portrait complet dudit pôle, en intégrant ses dimensions historiques, géographiques et économiques.

Selon Moussa Fall, représentant du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, cette rencontre a permis aux acteurs locaux de s'exprimer sur les réalités économiques et sociales de la région, dans le cadre d'un processus lancé en mars dernier.

"Les échanges ont mis en évidence plusieurs contraintes majeures, notamment le manque d'investissements, l'absence de transformation des productions locales et l'enclavement persistant", a déclaré Moussa Fall.

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Il a fait remarquer que le rapport, élaboré par l'Agence nationale de l'aménagement du territoire (ANAT), a révélé la fragilité du secteur privé à Sédhiou, où aucune entreprise ne dépasse un chiffre d'affaires de deux milliards, malgré d'importantes potentialités.

"La région dispose de ressources naturelles abondantes, mais souffre d'une faible structuration des chaînes de valeur", a souligné le représentant du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan.

Le programme d'accélération compétitivité et emplois (PAC) s'attelle à lever ces contraintes majeures afin de soutenir les entreprises locales en activité et leur permettre d'accroître leur chiffre d'affaires grâce à des investissements conséquents, a-t-il ajouté.

Selon le gouverneur de Sédhiou, Diadia Dia, cette étude concerne l'ensemble des régions du sud (Sédhiou, Ziguinchor et Kolda) et se veut un outil essentiel pour orienter les projets et accompagner les entreprises locales vers une meilleure compétitivité.