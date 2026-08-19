Ile Maurice: Environ 400 messages entre Padayachy et Neisius passés au crible

Nouvel épisode en ce lundi 17 août dans l'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur l'attribution du contrat pétrolier de la State Trading Corporation (STC) au groupe Mercantile & Maritime (MMG). L'ancien ministre des Finances, Renganaden Padayachy, s'est présenté au siège de la commission, au Réduit Triangle, où les enquêteurs l'ont directement confronté à une série de messages échangés avec Kareena Neisius, représentante locale de MMG.

Selon les éléments recueillis, moins de 400 messages archivés ont pu être extraits du téléphone de Kareena Neisius, parmi lesquels figureraient des échanges avec l'ancien ministre. C'est le contenu précis de ces communications que la FCC a soumis à Renganaden Padayachy lors de cette nouvelle séance, dans un dossier où chaque message retrouvé pèse lourd pour les enquêteurs.

Ce contrat, évalué à environ Rs 30 milliards, avait été accordé en 2023 pour l'approvisionnement du pays en essence, diesel et carburant Jet A1. Il est aujourd'hui au coeur de l'une des affaires de corruption présumée les plus retentissantes de ces dernières années à Maurice.

Enquête jusqu'au sommet de l'État

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Le dossier n'a cessé de s'élargir depuis son ouverture. Kareena Neisius avait été la première inquiétée et arrêtée en avril 2025 pour entente délictueuse en vue de blanchiment d'argent, aux côtés de l'ex-directeur général de la STC. L'enquête a ensuite remonté la chaîne jusqu'à Renganaden Padayachy et l'ex-ministre du Commerce, Soodesh Callichurn, tous deux arrêtés en juin dernier et provisoirement inculpés pour usage de leur fonction à des fins de gratification, avant d'obtenir la liberté sous caution.

Plus récemment, l'enquête a atteint les plus hautes sphères de l'ancien pouvoir : l'ex-Premier ministre Pravind Jugnauth a été entendu pendant 11 heures fin juillet, suivi de l'ex-Attorney General, Maneesh Gobin, et de l'ex-ministre Alan Ganoo, tous deux convoqués under warning. Plus d'une cinquantaine de personnes auraient déjà été entendues dans ce dossier aux ramifications multiples, où chaque nouvelle pièce semble entraîner de nouvelles convocations.

L'audition de lundi s'inscrit dans cette dynamique. Les enquêteurs cherchent à établir si les échanges entre Renganaden Padayachy et Kareena Neisius ont pu peser, d'une manière ou d'une autre, sur l'attribution du contrat pétrolier. L'enquête se poursuit et rien n'indique à ce stade qu'elle touche à sa fin.