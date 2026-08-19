Afrique: Beach volley - La paire Liza Bonne-Stéphanie Latour débute victorieusement

La paire féminine composée de Liza Bonne et Stéphanie Latour a débuté victorieusement dans le Championnat d'Afrique des Nations, hier.

En lice sur le court central de la plage d'Abou Heif à Alexandrie en Égypte, les deux beach volleyeuses mauriciennes ont battu la deuxième paire égyptienne Mariam/Rana, en deux manches, 21-17 et 21-18. Toutefois, nos compatriotes se sont fait peur dans le deuxième set quand leurs adversaires ont pris une bonne avance mais Bonne et Latour se sont remises en selle pour revenir au score avant de conclure victorieusement.

A noter que les Mauriciennes ont été tirées dans la poule F. Outre la deuxième équipe égyptienne, on y retrouve également l'Afrique du Sud et le Kenya. Elles affronteront les Sud-Africaines aujourd'hui.

Par contre, le scenario n'a pas été favorable pour nos représentants en masculin. Le duo Gilbert Alfred-Akash Doobraz s'est incliné devant les Kényans Makuto et Amutalla, 17-21 et 17-21. A noter que les Mauriciens ont été tirés dans la poule A comprenant trois équipes. La troisième étant la première équipe d'Égypte contre laquelle, les Mauriciens seront en action aujourd'hui.

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Pour rappel, le championnat durera jusqu'au 22 août sous le patronage de l'ingénieur Ayman Atiya, gouverneur d'Alexandrie, tandis qu'Aida Ismaïl, membre du conseil d'administration de la Confédération Africaine de Volley-Ball (CAVB), préside le comité d'organisation. La présidente de la CAVB, Bouchra Hajij, suit de près les rencontres du championnat, veillant au bon déroulement du tournoi.