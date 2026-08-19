Ile Maurice: Pluies intermittentes et mer forte ce mercredi

19 Août 2026
L'Express (Port Louis)

Des périodes nuageuses accompagnées de pluies intermittentes sont attendues ce mercredi matin. Les averses pourraient être temporairement modérées, avec des poches de brouillard sur la moitié est de l'île et le plateau central.

Le temps devrait s'améliorer avant le retour de quelques pluies fines dans l'Est et sur les hauteurs durant l'après-midi et la nuit. Les températures maximales varieront entre 21 et 24 °C sur les hauteurs et entre 26 et 28 °C sur le littoral.

La mer restera forte au-delà des récifs, avec des vagues d'environ 2,5 mètres ce matin. Les sorties en haute mer sont déconseillées.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.