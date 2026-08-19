Ile Maurice: Pluies intermittentes et mer forte ce mercredi

Des périodes nuageuses accompagnées de pluies intermittentes sont attendues ce mercredi matin. Les averses pourraient être temporairement modérées, avec des poches de brouillard sur la moitié est de l'île et le plateau central.

Le temps devrait s'améliorer avant le retour de quelques pluies fines dans l'Est et sur les hauteurs durant l'après-midi et la nuit. Les températures maximales varieront entre 21 et 24 °C sur les hauteurs et entre 26 et 28 °C sur le littoral.

La mer restera forte au-delà des récifs, avec des vagues d'environ 2,5 mètres ce matin. Les sorties en haute mer sont déconseillées.