Ile Maurice: La barre des 95 morts franchie sur nos routes

La route continue de faire payer un lourd tribut. Quatre vies fauchées en quelques jours. Quatre familles endeuillées. Le bilan des victimes d'accidents sur les routes mauriciennes atteint désormais 95 morts depuis le début de l'année. De Deep-River à Flic-en-Flac, en passant par Phoenix et La Rosa, derrière ce chiffre se trouvent des personnes dont la disparition laisse des familles et des proches dans la douleur.

À Deep-River, Bel-Air-Rivière-Sèche, la soirée du lundi 17 août devait être ordinaire pour la famille Boodoo. Vers 19 h 30, Sheik Mohammad Ali Boodoo, 65 ans, marchait sur le trottoir de la route Royale lorsqu'il a été fauché mortellement par une voiture.

Selon ses proches, il se rendait à la mosquée. La nouvelle a plongé le quartier dans la consternation. Ceux qui le connaissaient décrivent un homme calme, respectueux, religieux et toujours disponible pour les autres. «Enn bon dimounn», résume un voisin. Sheik Boodoo empruntait régulièrement cette route. «Li ti pe marse, li ti pe al moske kan sa finn arive. Li ti lor trotwar», raconte-t-il, encore sous le choc.

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Les habitants dénoncent depuis longtemps la dangerosité de cet axe et affirment avoir réclamé l'installation d'une caméra ou d'un ralentisseur. «Nous finn fatige demann pou met enn kamera isi ou même enn obstak, enn hump. Sa semin-la bien danzere», déplore le voisin. Le conducteur, âgé de 29 ans, a été soumis à un alcootest qui s'est révélé négatif. Un prélèvement sanguin a également été effectué. Il a été arrêté et la police de Bel-Air poursuit son enquête.

Pour la famille, la douleur est d'autant plus grande que Sheik Boodoo devait bientôt vivre un moment important, le mariage de son fils, prévu dans un mois. Sa nièce, Rouksar Boodoo, raconte que son oncle préparait déjà la maison pour cette célébration. «Pa latant lamor. Mo chacha ti bizin la dan sa lakour-la. Dan enn mwa, ti pou ena maryaz. Nou tou ti pe atann sa. Chacha ti pe prepar li tou lezour, li ti pe met ti lord dan lakour», confie-t-elle.

Ancien surintendant de prison (SP), Sheik Boodoo, qui travaillait à la prison de Melrose, avait pris sa retraite l'année dernière. Ses anciens collègues se souviennent d'un homme exemplaire et apprécié. Hansley Martinet, Lead Prison Officer, et Naim Rajhub, qui ont travaillé avec lui pendant près de 25 ans, témoignent. «C'était une personne exemplaire, qui n'avait rien à se reprocher.» Le SP Sowamber, qui l'avait côtoyé à la prison de Beau-Bassin, le décrit comme «un homme bon et calme» qui avait toujours accompli son travail avec amour.

Le commissaire des prisons, Rashid Beekhun, a également adressé ses condoléances à la famille. Présent pour rendre hommage au défunt, Chetan Baboolall, député de la circonscription n°10 (Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est), a lui aussi été témoin de la douleur des proches. Pour les habitants, une question demeure. Combien faudra-t-il encore de victimes avant que des mesures soient prises sur cette route ?

Trois autres familles endeuillées

Quelques heures plus tard, un autre drame venait endeuiller une famille, cette fois à Rivière-Noire. Vers 00 h 25 hier, un homme a été retrouvé grièvement blessé et inconscient sur la route Royale, à proximité du Tamarina Golf. La victime, Jean Pascal Oliver Emilien, 37 ans, un habitant de Baie-du-Cap, a été identifiée dans l'après-midi. Selon les premiers éléments de l'enquête, le piéton aurait brusquement traversé la route et aurait été percuté par une Toyota noire que conduisait un homme de 29 ans se dirigeant vers Cascavelle.

Le médecin du SAMU a constaté le décès sur place et le corps a été transporté à la morgue du PMOC, à Candos, pour l'autopsie qui a attribué le décès à des blessures multiples. Le conducteur, soumis à un alcootest négatif, a été placé en détention et a comparu en cour sous une accusation provisoire d'homicide involontaire.

À Phoenix, un accident survenu le vendredi 14 août a également connu une issue fatale. Un automobiliste de 26 ans, au volant d'une BMW, circulait de Saint-Paul vers Petit-Camp lorsqu'il a percuté un piéton de 82 ans sur la route Royale, à proximité d'Asin Shop. Danilall Saulick, un habitant de Highlands, avait été transporté au PMOC, à Candos, avant d'être admis aux soins intensifs dans un état sérieux. Lundi matin, l'hôpital a informé la police de son décès.

L'autopsie pratiquée par le Dr Maxwell Monvoisin a attribué le décès à des blessures craniocérébrales. Le conducteur a comparu devant le tribunal de Curepipe et a été libéré après avoir fourni une caution de Rs 10 000 et signé une reconnaissance de dette de Rs 40 000.

À La Rosa, Ashok Kumar Seepaul, 60 ans, est décédé après plus de deux mois d'hospitalisation. Le sexagénaire avait été percuté le 9 juin par une camionnette Toyota sur la New Airport Road, à Gros-Billot, en face du bâtiment de Landscope. Transporté à l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle, il avait été admis aux soins intensifs. Malgré les soins prodigués, il est décédé le lundi 17 août à 7 h 55. L'autopsie pratiquée par le Dr Maxwell Monvoisin a attribué la cause du décès à une lobar pneumonia. Sa dépouille a ensuite été remise à sa famille

Ces quatre nouvelles victimes d'accidents mortels sur nos routes viennent s'ajouter aux 91 autres depuis le début de l'année. Derrière ce chiffre se cachent 95 vies, 95 familles et autant de drames. Et la série noire continue...