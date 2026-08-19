Afrique: Necker Finance Maurice boucle l'acquisition de Lac Leman Investment Management

Necker Finance (Maurice) Ltd a annoncé, le 14 août, avoir porté à 100 % sa participation dans Lac Leman Investment Management Ltd (LLIM), après avoir obtenu l'aval réglementaire de la Financial Services Commission (FSC). Cette étape fait suite à l'acquisition d'une participation initiale de 49 % en 2025.

Ce rapprochement permet à Necker Finance Maurice de réunir les équipes, les activités et les expertises de LLIM au sein du groupe. Bénéficiant également de l'expertise de Necker Finance SA en Suisse, l'entité mauricienne renforce ses capacités de gestion et élargit son offre destinée aux clientèles privées et institutionnelles, à Maurice comme à l'international.

L'opération intervient alors que Guillaume Passebecq occupe désormais les fonctions de Chief Executive Officer de Necker Finance Maurice. Il a déclaré : «Cette opération renforce significativement nos capacités à Maurice et accélère la mise en commun de nos expertises en allocation d'actifs, gestion de portefeuille et maîtrise des risques.»

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Réglementée par la FSC, Necker Finance Maurice est une société indépendante spécialisée dans la gestion de patrimoine et de portefeuille, au service d'une clientèle privée et institutionnelle à travers des solutions sur mesure.