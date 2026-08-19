Afrique Australe: Navin Ramgoolam annonce la création d'un «Carrier-Neutral Green Centre»

Maurice entend renforcer son rôle au sein de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et se positionner davantage comme une passerelle économique entre l'Afrique, l'océan Indien et les marchés internationaux. Cette ambition a été mise en avant à l'issue du 46e Sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, qui s'est tenu à Durban, en Afrique du Sud, le lundi 17 août. Maurice était représentée à ce rendez-vous régional par le Premier ministre (PM) Navin Ramgoolam. Le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, faisait également partie de la délégation mauricienne en Afrique du Sud.

Lors de la session plénière, Navin Ramgoolam a commencé son intervention en évoquant une situation internationale particulièrement complexe, marquée par de nombreuses incertitudes et de nouveaux défis. Dans ce contexte, il a appelé les pays de la région à renforcer leur coopération afin de développer une plus grande résilience régionale.

Il a souligné que, dans cette perspective, l'industrialisation sera déterminante pour l'avenir de la région, notamment à travers une industrialisation verte et intelligente qui doit constituer un véritable catalyseur d'une croissance durable.

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Le PM a aussi insisté sur le fait que l'avenir de la SADC repose sur la consolidation de chaînes de valeur régionales («regional value chains»). Une meilleure intégration des économies de la région permettra de renforcer les capacités de production, de développer les échanges intra-régionaux et de rendre les économies de la SADC plus résilientes face aux chocs extérieurs.

Dans ce contexte, il a mis en avant la position stratégique de Maurice dans la région, qui peut agir comme une passerelle entre les différents marchés, en facilitant les échanges, les investissements et les connexions économiques entre la SADC et le reste du monde.

Il a insisté sur la nécessité de renforcer la connectivité régionale, notamment dans le domaine numérique. À cet égard, il a eu le plaisir d'annoncer la mise sur pied d'un «Carrier-Neutral Green Centre», qui devrait contribuer au développement d'une infrastructure numérique plus moderne, durable et connectée.

Dans le même esprit, il a annoncé le projet de création d'un «Digital Embassy Village», qui s'inscrit dans la stratégie de Maurice visant à renforcer son positionnement comme hub numérique et technologique au service de la région.

Abordant le potentiel de l'économie bleue, il a souligné les nombreuses opportunités qu'elle représente pour les pays de la SADC en matière de croissance, d'innovation, d'investissement et de création d'emplois. Il a aussi évoqué la Global Blue Belt Initiative, appelant les pays de la SADC à soutenir cette initiative et à travailler ensemble pour promouvoir une utilisation durable des ressources océaniques.

Enfin, le PM a évoqué la transformation économique actuellement engagée à Maurice ainsi que les différentes initiatives mises en oeuvre pour relancer et moderniser l'économie mauricienne. Cette transformation vise notamment à bâtir une économie plus résiliente, plus innovante, plus verte et davantage intégrée aux dynamiques économiques régionales et internationales.

Les engagements de Maurice

Au cours d'une autre intervention, le PM a rappelé que l'ancien gouvernement du MSM n'avait pas honoré les engagements financiers de Maurice auprès de la SADC, ce qui avait conduit le pays à être placé sous sanctions. Cette situation avait notamment privé Maurice de son droit à la parole et de son droit de vote au sein de l'organisation régionale.

Le PM a souligné que cette situation, sans précédent pour Maurice, avait considérablement terni l'image du pays sur la scène internationale et au sein de la région.

Il a rappelé que, malgré la situation économique difficile héritée de l'ancien gouvernement, le nouveau gouvernement avait, dès son entrée en fonction, pris les dispositions nécessaires pour honorer les obligations de Maurice envers la SADC, avec le règlement d'une somme de plus de USD 8,2 millions.

Ce paiement avait permis à Maurice de régulariser sa situation et de participer au Sommet de la SADC tenu à Madagascar en 2025, marquant ainsi le retour de Maurice à une participation pleine et active au sein de l'organisation régionale.

En marge du sommet, Navin Ramgoolam a eu plusieurs entretiens bilatéraux avec des dirigeants de la région et des délégués internationaux. Les discussions ont porté sur les échanges commerciaux, la connectivité régionale et les partenariats économiques. Le PM a également abordé l'intégration au sein de la SADC et le positionnement de Maurice comme pont économique entre l'Afrique et l'océan Indien.

Un nouveau Haut-Commissaire sud-africain

Heinrich Giovanni April, nouveau Haut-Commissaire d'Afrique du Sud à Maurice, a présenté ses lettres de créance au président Dharam Gokhool, à la State House, hier. Accompagné de son épouse et du premier secrétaire Matlhaba Mogadingwane, il succède au Dr Hlamalani Nelly Manzini.