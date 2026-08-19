Afrique: Kimberley Le Court-Pienaar - «Le plus important sera de courir de manière agressive, de saisir les opportunités»

Un peu plus d'une semaine après le Tour de France Femmes ou elle a pris la 9e place au classement général final - son meilleur classement en trois participations - Kimberley Le Court-Pienaar est de nouveau au départ d'une course. En effet, avec ses coéquipières de l'AG Insurance Soudal Team, elle participe au Tour de Grande Bretagne à partir d'aujourd'hui. Dans le mini-entretien qui suit, la championne mauricienne parle de son ressenti après le Tour de France et de la manière dont elle aborde celui de Grande Bretagne. Nous avons aussi profité de l'occasion pour évoquer avec elle la récente victoire de Tristan Hardy au Tour de la Réunion (3-9 août).

Une semaine environ après le Tour de France, comment vous sentez-vous, aussi bien émotionnellement que physiquement ?

Honnêtement, je me sens beaucoup mieux maintenant. Le Tour vous demande énormément d'énergie, physiquement mais aussi mentalement, et je pense qu'on ne se rend vraiment compte à quel point on est fatigué qu'une fois qu'il est terminé. Sur le plan émotionnel, je suis vraiment fière de ce que nous avons accompli en équipe, mais aussi de la manière dont je me suis battue pendant ces neuf jours.

J'ai maintenant eu un peu de temps pour déconnecter et souffler, et je commence à retrouver mes sensations habituelles. Physiquement, je récupère bien et je me prépare pour la prochaine échéance.

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Vous avez terminé dans le Top 10 du classement général, ce qui constitue votre meilleur résultat en trois participations. Allez-vous travailler spécifiquement pour tenter de faire encore mieux en 2027 ?

Absolument. Je pense que chaque coureuse veut revenir et faire encore mieux, et je ne fais pas exception. Une place dans le Top 10 est quelque chose dont je suis vraiment fière, surtout compte tenu de tout ce que j'ai traversé, mais cela me donne aussi énormément de motivation. Je sais qu'il y a encore des choses que je peux améliorer, donc oui, je vais travailler pour revenir encore plus forte l'année prochaine. Je ne veux pas encore me fixer un objectif chiffré précis, mais je veux clairement continuer à progresser.

Votre prochaine course débute déjà : le Tour de Grande-Bretagne. Allez-vous viser le classement général ou plutôt les victoires d'étape ?

Je pense que nous verrons comment la course va se dérouler. Évidemment, j'aimerais me battre pour le classement général, mais je pense aussi qu'il y aura des opportunités à saisir sur certaines étapes, selon la manière dont la course va évoluer. Nous avons une équipe solide, donc pour moi, le plus important sera de courir de manière agressive, de saisir les opportunités qui se présenteront et d'essayer de décrocher un bon résultat. Je vais clairement là-bas avec l'ambition de me battre pour la victoire.

Tristan Hardy a remporté le Tour de La Réunion la semaine dernière et rêve de devenir professionnel comme vous dans un avenir proche. Quels mots d'encouragement pourriez-vous lui adresser ?

Tout d'abord, félicitations à Tristan. Remporter ce Tour est quelque chose de vraiment spécial, donc il peut être très fier de lui. Mon conseil serait de continuer à croire en lui et, surtout, de profiter de chaque étape de son parcours. Étant moi-même originaire de Maurice, je sais que ce n'est pas toujours le chemin le plus facile et qu'il faut parfois travailler un peu plus dur pour bénéficier des mêmes opportunités. Mais s'il le veut vraiment, il doit être prêt à travailler pour atteindre son objectif chaque jour, rester patient et saisir toutes les opportunités qui se présentent à lui. J'aimerais beaucoup voir un autre Mauricien atteindre le niveau professionnel.

Les étapes

Mercredi 19 août

Étape 1 : Cockermouth - Cockermouth (158,9 km, 1913m de dénivelé positif)

Jeudi 20 août

Étape 2 : Clitheroe - Blackpool (110,5 km, 1392m de dénivelé positif)

Vendredi 21 août

Étape 3 : Mold - The Great Orme (104,7 km, 1927m de dénivelé positif)

Samedi 22 août

Étape 4 : Llanidloes - Hay-on-Wye (138 km, 2227m de dénivelé positif)

Dimanche 23 août

Étape 5 : Royal Leamington Spa - Royal Leamington Spa (123.8 km, 1386m de dénivelé positif)