Ethiopie: « L'Égypte doit renoncer à sa position monopolistique sur l'Abay et reconnaître les droits de l'Éthiopie en tant que source principale », selon un expert en géopolitique

19 Août 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Selon le géopoliticien Elias Abiy, l'Égypte doit renoncer à sa position de longue date visant à exercer un contrôle exclusif sur les eaux de l'Abay (le Nil) et reconnaître les droits naturels de l'Éthiopie, source de 86 % du débit total du fleuve.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, Elias Abi, expert en géopolitique et écrivain, a souligné que 135 millions d'Éthiopiens dépendent de ces ressources vitales pour leur subsistance et le développement national.

L'analyste a insisté sur le fait que les tentatives persistantes du Caire visant à empêcher l'Éthiopie d'utiliser ces eaux ne tiennent compte ni de la réalité géographique ni des principes d'un partage équitable de l'eau.

La réticence du Caire à s'engager dans un partage équitable de l'eau découle d'une approche dépassée qui considère le Nil sous l'angle d'un droit exclusif, a-t-il précisé.

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Bien que l'Éthiopie génère la grande majorité du débit du fleuve grâce aux bassins de l'Abay, du Baro-Akobo et du Tekezé, l'Égypte a historiquement cherché à restreindre les initiatives de développement éthiopiennes, en tirant parti des tensions géopolitiques régionales et de la pression internationale pour entraver les projets de développement hydroélectrique.

Selon l'expert, cette approche obstructionniste a longtemps ignoré les avantages environnementaux et techniques évidents des infrastructures hydrauliques éthiopiennes.

Le stockage de l'eau dans les vallées profondes et fraîches des hauts plateaux éthiopiens réduit considérablement les pertes par évaporation par rapport aux vastes réservoirs désertiques comme le lac Nasser, qui perd entre 10 et 15 milliards de mètres cubes d'eau par an en raison de la chaleur extrême.

Lire l'article original sur ENA.

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