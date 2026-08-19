Ile Maurice: Mieux maîtriser les contrats FIDIC 2017

Près de 60 professionnels du secteur de la construction ont participé, les 4 et 5 août, à une formation consacrée aux contrats de la Fédération internationale des ingénieurs-conseils (FIDIC 2017), à l'hôtel Hennessy Park, à Ébène. Organisée par Bauen Solutions, elle a réuni ingénieurs, quantity surveyors, architectes, entrepreneurs et fournisseurs.

Durant ces deux journées, les participants ont abordé l'application des conditions contractuelles FIDIC 2017 ainsi que les pratiques internationales en matière de gestion des contrats. La formation a été animée par Taner Dedezade, avocat basé au Royaume-Uni et spécialiste des contrats FIDIC.

Lors de son séjour, l'expert a également rencontré le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness (2e en partant de la gauche dans la photo). Les discussions ont porté sur son parcours professionnel et son expérience internationale dans le domaine des contrats de construction.

D'autres activités destinées aux professionnels du secteur sont prévues par Bauen Solutions, dont une rencontre nationale et un rendez-vous en novembre consacré aux enjeux actuels de l'industrie de la construction.