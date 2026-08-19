Ile Maurice: Mieux maîtriser les contrats FIDIC 2017

19 Août 2026
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

Près de 60 professionnels du secteur de la construction ont participé, les 4 et 5 août, à une formation consacrée aux contrats de la Fédération internationale des ingénieurs-conseils (FIDIC 2017), à l'hôtel Hennessy Park, à Ébène. Organisée par Bauen Solutions, elle a réuni ingénieurs, quantity surveyors, architectes, entrepreneurs et fournisseurs.

Durant ces deux journées, les participants ont abordé l'application des conditions contractuelles FIDIC 2017 ainsi que les pratiques internationales en matière de gestion des contrats. La formation a été animée par Taner Dedezade, avocat basé au Royaume-Uni et spécialiste des contrats FIDIC.

Lors de son séjour, l'expert a également rencontré le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness (2e en partant de la gauche dans la photo). Les discussions ont porté sur son parcours professionnel et son expérience internationale dans le domaine des contrats de construction.

D'autres activités destinées aux professionnels du secteur sont prévues par Bauen Solutions, dont une rencontre nationale et un rendez-vous en novembre consacré aux enjeux actuels de l'industrie de la construction.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.