Ile Maurice: Arianne Navarre-Marie à la tête du «Select Committee»

19 Août 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vashish Nuckchhed

Le passage du Kreol Morisien à l'Assemblée nationale entre dans une nouvelle phase. Arianne Navarre-Marie, Deputy Prime Minister, prend les rênes du Select Committee chargé d'en étudier les modalités. Les membres du comité se sont réunis pour la première fois hier et ont approuvé sa désignation à l'unanimité. Le comité doit désormais examiner le rapport du Steering Committee sur le Kreol Morisien et établir son plan de travail.

Lors de la présentation de la motion au Parlement, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, avait indiqué que le Select Committee bénéficierait d'un mandat étendu. Il devra notamment examiner les implications constitutionnelles, procédurales, opérationnelles, sociolinguistiques et technologiques liées à l'introduction du Kreol Morisien. Il pourra également solliciter l'avis d'experts juridiques, linguistes, sociolinguistes, universitaires, responsables parlementaires et institutions parlementaires internationales, avant de soumettre ses recommandations à l'Assemblée nationale.

Selon nos informations, neuf membres étaient présents et trois absents hier. Joanna Bérenger se trouve à l'étranger, Adrien Duval était souffrant et le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, était retenu dans une fonction.

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