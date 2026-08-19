Ile Maurice: Pas de retour à la subvention intégrale sur les billets d'avion

Le gouvernement n'envisage pas, pour le moment, de rétablir intégralement la subvention accordée sur les billets d'avion entre Rodrigues et Maurice. Les contraintes budgétaires et la marge de manoeuvre limitée des finances publiques sont avancées pour justifier cette décision.

Le Subsidy on Airfare Scheme pour les passagers voyageant de Rodrigues vers Maurice avait été introduit le 15 février 2015 afin de favoriser une plus grande mobilité des Rodriguais. Le dispositif visait également à assurer une certaine parité tarifaire avec les prix réduits proposés aux résidents mauriciens dans le cadre du Rodrigues Special Holiday Package Scheme.

Ce dernier avait été lancé le 1eᣴ août 2009 comme une mesure temporaire destinée à stimuler le secteur touristique à Rodrigues en encourageant davantage de Mauriciens à visiter l'île.

Dans le cadre de ces deux dispositifs, les passagers mauriciens et rodriguais bénéficiaient initialement d'une subvention fixe de Rs 1 856 en haute saison et de Rs 2 456 en basse saison. Le financement était assuré conjointement par l'État et Air Mauritius, à hauteur de deux tiers pour le gouvernement et d'un tiers pour la compagnie aérienne.

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Entre février 2015 et mai 2026, environ Rs 1 milliard ont ainsi été déboursées par l'État sous forme de subventions sur les billets d'avion. Quelque 950 000 passagers ont bénéficié des deux dispositifs durant cette période.

Selon les chiffres communiqués, le Special Rodrigues Holiday Package a contribué au développement du tourisme dans l'île. Le nombre d'arrivées touristiques est passé de 55 000 en 2007 à 141 600 en 2024, soit une hausse de 157 %. Le gouvernement estime ainsi que cette mesure a largement atteint son objectif initial de stimulation des déplacements et de soutien au secteur touristique rodriguais.

Dans le cadre de sa politique de consolidation et de soutenabilité budgétaires, l'État avait toutefois annoncé, pour l'exercice financier 2025-2026, une suppression progressive de la subvention sur les billets d'avion sur une période de deux ans.

Rs 923 en basse saison

Une première réduction de 33 % est entrée en vigueur le 1eᣴ juillet 2025, ramenant la subvention à Rs 1 445 en haute saison et à Rs 1 845 en basse saison. Depuis le 1eᣴ juillet 2026, une nouvelle réduction de 34 % a été appliquée. La subvention s'élève désormais à Rs 723 en haute saison et à Rs 923 en basse saison.

Face aux contraintes budgétaires actuelles, le gouvernement indique qu'un retour à la subvention intégrale n'est pas envisagé pour l'heure. Il met plutôt en avant les investissements prévus à Rodrigues, notamment Rs 9,2 milliards pour le projet de nouvelle piste d'atterrissage à Plaine-Corail.

À cela s'ajoutera un investissement de Rs 470 millions sur quatre ans destiné à soutenir directement le secteur touristique. Les petites entreprises devraient notamment bénéficier de subventions et d'un accompagnement pour obtenir des certifications vertes, tandis que les infrastructures touristi ques seront améliorées.

Par ailleurs, le Budget 2026-2027 prévoit la mise sur pied d'un comité de haut niveau, sous l'égide du ministère des Finances, chargé de procéder à une révision globale du système fiscal afin d'en améliorer l'équité, l'efficacité et la compétitivité internationale. Dans ce contexte, l'ensemble des subventions susceptibles d'avoir dépassé leur objectif initial seront examinées. Le Special Rodrigues Holiday Package Scheme et l'Airfare Subsidy for Rodriguans feront partie de cette évaluation.