Ile Maurice: Ligne 150 - Osman Mahomed assure qu'une solution est en vue

La situation autour de la ligne 150 reste suivie de près par les autorités après la mobilisation des habitants de Cité Mauvilac, Montebello, Pailles, Grande-Rivière-Nord-Ouest (GRNW), Vallée-Pitot et des régions avoisinantes. Cette ligne, qui relie Vallée-Pitot à Pailles en passant notamment par Tranquebar, l'hôpital Dr Jeetoo, La Butte et GRNW, est au coeur des préoccupations de plusieurs milliers d'usagers.

Réunis à Port-Louis, plusieurs habitants avaient dénoncé à la presse les difficultés qu'ils disent rencontrer depuis plusieurs années : horaires qui ne seraient pas respectés, longues attentes et nombre insuffisant d'autobus, notamment les dimanches. Le créneau entre 9 h 30 et 14 h 30 serait particulièrement problématique. Les habitants, qui estiment que plus de 2 500 personnes dépendent de cette ligne, réclament désormais une rencontre avec le ministre des Transports terrestres et la National Land Transport Authority (NLTA). Ils n'écartent pas non plus la possibilité d'une manifestation si aucune solution concrète n'est apportée.

C'est dans ce contexte que le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, a été interrogé par la presse lundi 17 août. Il a assuré que son ministère travaillait déjà sur le dossier. Selon lui, un officier de son ministère a pris contact avec Me Ken Sabapathee, l'avocat représentant légalement les habitants dans cette affaire. «Le ministère travaille sur le dossier», a fait comprendre le ministre, qui assure qu'une solution sera trouvée prochainement. Cette intervention constitue le principal développement depuis la mobilisation des habitants, qui réclament des mesures concrètes pour améliorer la desserte. Le junior minister de la région, Fabrice David, avait également réagi lundi. Dans une publication sur sa page Facebook, il indiquait que le service de la ligne 150 était satisfaisant en début de semaine et précisait qu'il suivait la situation de près. Cette prise de position intervient alors que les habitants maintiennent la pression pour que les problèmes dénoncés soient durablement réglés.

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Pour Sachin Beharry et les autres habitants mobilisés, l'enjeu est désormais de voir les engagements se traduire rapidement sur le terrain. Après plusieurs années de réclamations, ils demandent des actions concrètes pour garantir un service régulier et sûr aux usagers de la ligne 150. La balle est désormais dans le camp du ministère des Transports terrestres, qui promet une solution dans les prochains jours.