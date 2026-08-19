Ile Maurice: Nick Kyrgios suspendu provisoirement après un contrôle positif à la cocaïne

19 Août 2026
L'Express (Port Louis)

L'Australien Nick Kyrgios a été provisoirement suspendu par l'International Tennis Integrity **Agency **(ITIA) après un contrôle positif à la benzoylecgonine, un métabolite de la cocaïne. Le prélèvement avait été effectué le 22 juin lors du Mallorca Open.

Suspendu depuis le 4 août, l'ancien 13e mondial n'a pas fait appel de cette décision à ce jour. Il ne peut notamment participer, entraîner ou assister aux tournois du Grand Chelem et aux compétitions sanctionnées par les circuits ATP et WTA dans l'attente de la décision d'un tribunal.

Dans un message publié sur Instagram, le joueur de 31 ans a reconnu avoir commis une «énorme erreur» et dit en assumer «l'entière responsabilité». Il a également évoqué les conséquences physiques et mentales de ses blessures ces dernières années et annoncé qu'il se retirait des réseaux sociaux et de la vie publique pendant 28 jours.

Kyrgios n'a disputé que quatre matches en simple cette saison, pour une victoire et trois défaites. Il avait également participé au double messieurs à Wimbledon, où il s'était incliné au premier tour avec Alexander Bublik.

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