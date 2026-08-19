Soudan: La coopération militaire entre l'armée et la Turquie se renforce autour des drones

Le lieutenant-général Yasser al-Atta, chef adjoint d'état-major au Soudan, était en déplacement lundi 17 août à Ankara. Il a tenu des pourparlers militaires avec son homologue turc avant de rencontrer le ministre de la Défense. Les rencontres ont eu lieu en présence de Haluk Bayraktar, PDG de la société Baykar, fabriquant de drones. Ces derniers mois, alors que la balance penche en faveur de l'armée régulière dans le conflit soudanais qui les oppose aux paramilitaires des FSR, la coopération militaire avec la Turquie s'est accrue, notamment autour des drones.

Aucune déclaration officielle n'a été faite à l'occasion de cette visite, mais l'armée régulière soudanaise, dans la guerre qui l'oppose aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), s'appuie sur du matériel militaire turc et surtout depuis 2024, des drones. Ces derniers mois, alors que la balance penche en faveur de l'armée, la coopération militaire avec la Turquie s'est accrue.

La coopération militaire entre le Soudan et la Turquie a connu une évolution significative durant le conflit actuel, notamment grâce à un accord avec la société turque Baykar pour la fourniture de drones et de munitions aux forces armées soudanaises. Le contrat signé en 2024 est d'une valeur de 120 millions de dollars, selon le Washington Post. En plus des drones, ce contrat comprend aussi, entre autres, des systèmes de défense antiaérienne ainsi qu'une assistance au lancement de drones par des experts turcs.

Interception de drones

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L'armée soudanaise utilisait le drone turc TB2 et depuis juin dernier, elle a adopté le Bayraktar Akinci, plus grand et plus performant, avec une grande capacité de vol à une très haute altitude. Akinci est capable d'intercepter et d'abattre d'autres drones en vol en utilisant des missiles air-air.

Depuis juin, il y a eu une évolution des combats aériens qui s'opèrent désormais entre drones. Ainsi, plusieurs drones de fabrication chinoise employés par les FSR ont été abattus ce lundi 17 août au-dessus de Bara, ville du Kordofan du Nord. Plusieurs drones des FSR ont été interceptés lors des dernières frappes de Khartoum, il y a une semaine, selon l'armée soudanaise. Mardi 18 août, le président turc a déclaré sur la chaine Al-Jazeera qu'il allait continuer à soutenir le Soudan.