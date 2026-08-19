Ghana: La Russie et le pays cherchent à renforcer leur liens diplomatiques et économiques

Depuis lundi 17 août, le chef de la diplomatie ghanéenne est en visite en Russie. Samuel Okudzeto Ablakwa a tenu une conférence de presse conjointe avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Face aux journalistes, les deux ont notamment parlé du renforcement de leur collaboration diplomatique et économique, mais aussi des enjeux sécuritaires en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel, ainsi que de la problématique des citoyens ghanéens combattant en Ukraine pour l'armée russe.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, 62 Ghanéens sont morts et 15 restent disparus alors qu'ils combattaient dans l'armée russe. Ces chiffres avancés ce lundi depuis Moscou par le ministre des Affaires étrangères ghanéen, Samuel Okudzeto Ablakwa, sont en hausse par rapport aux dernières estimations publiées en février.

Face à son homologue russe, le chef de la diplomatie ghanéenne s'est dit « satisfait de la réponse du ministre Lavrov, qui s'est engagé à ce que l'on puisse travailler ensemble pour mettre fin aux recrutements illégaux qui prennent place dans les angles morts de nos deux gouvernements ».

Médiation du Ghana avec la Cédéao et l'AES

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères a tenu à saluer la politique régionale d'Accra, surtout les efforts de médiation du Ghana entre la Cédéao et l'Alliance des États du Sahel (AES). Une démarche pour laquelle Moscou se dit prête à apporter « tout soutien nécessaire », a déclaré Sergueï Lavrov, citant la normalisation des relations en Afrique de l'Ouest comme l'un des remparts les plus solides face au terrorisme.

Autre annonce du chef de la diplomatie russe : la signature prochaine d'un mémorandum de collaboration avec la Cédéao, qui comprendra des volets sécuritaires.