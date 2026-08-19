Afrique Centrale: À la frontière du Cameroun avec la RCA, un éboulement dans une mine d'or fait plus d'une centaine de morts

19 Août 2026
Radio France Internationale
Par Richard Onanena

Un éboulement s'est produit dans l'après-midi de mardi 18 août sur un site d'exploitation aurifère situé à Zamboï, près de Garoua-Boulaï, à la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine. Selon les autorités locales, 107 victimes ont déjà été extraites de la boue. Les recherches se poursuivent et le bilan pourrait s'alourdir.

L'incident s'est produit aux alentours de 14 heures, alors que plusieurs centaines d'orpailleurs se trouvaient sur le site. Des images filmées par des témoins montrent une masse de terre se disloquer au sommet d'un cratère béant et ensevelir des dizaines d'orpailleurs, pour la grande majorité des clandestins qui creusaient en contrebas.

Le bilan provisoire fait état d'au moins 107 morts, selon les premières estimations du maire de Garoua-Boulaï. Joint par téléphone, l'édile a confié à RFI que ce chiffre pourrait évoluer car les opérations de recherche sont toujours en cours.

L'un des sites les plus dangereux de la zone

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Le site de Zomboï est connu pour être l'un des plus dangereux dans cette zone frontalière entre le Cameroun et la République centrafricaine. Des syndicats actifs dans le secteur dénoncent des conditions de sécurité qui ne sont pas respectées. Les accidents sur les chantiers sont récurrents dans l'est du Cameroun.

L'exploitation semi-industrielle menée par des sociétés chinoises ainsi que des orpailleurs camerounais et centrafricains fragilise les sols, rendant les éboulements fréquents.

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