Ile Maurice: Paiement en ligne du «Motor Vehicle Licence» pour simplifier les démarches des opérateurs de taxis

Le Taxi Operators Welfare Fund (TOWF), en collaboration avec le ministère des Transports terrestres, a procédé le lundi 17 août au lancement du paiement en ligne du Motor Vehicle Licence (MVL) destiné aux taxis et du nouveau site web du TOWF. La cérémonie s'est tenue à l'Air Mauritius Centre, à Port-Louis, en présence du ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, du ministre des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation, Avinash Ramtohul, et de représentants des autorités et du secteur.

Cette nouvelle plateforme permettra aux opérateurs de taxis de renouveler leur permis et de régler leur Road Tax en ligne, évitant ainsi de se déplacer vers les bureaux de poste ou les comptoirs de la National Land Transport Authority (NLTA). «Cela signifie que les chauffeurs de taxi n'auront plus à faire la queue à la poste. Ils pourront effectuer leur paiement directement en ligne», a expliqué Avinash Ramtohul. Selon lui, cette initiative s'inscrit dans la vision du gouvernement de moderniser les services publics et de réduire les files d'attente. Le dispositif concerne 6 577 opérateurs de taxis enregistrés auprès du TOWF, sur un total de 7 802 opérateurs recensés à Maurice.

Le ministre Mahomed a toutefois souligné qu'environ 225 opérateurs ne figurent pas parmi les bénéficiaires enregistrés du Fund, certaines situations devant encore être clarifiées. Pour accéder au service, les opérateurs doivent être enregistrés sur MauPASS, qui permet d'utiliser les services numériques gouvernementaux. Il a insisté sur le rôle essentiel des chauffeurs de taxi dans la mobilité nationale. «Le chauffeur de taxi a un rôle extrêmement important pour le développement du pays. Peut-être que parfois nous le sous-estimons, mais nous devons le réitérer.»

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Par ailleurs, le ministre a annoncé plusieurs projets de digitalisation, notamment la modernisation du système de la NLTA, le système de points de pénalité, le permis de conduire numérique, le fleet management system, la billetterie sans espèces et une application de stationnement intelligent. Concernant les plateformes de réservation en ligne, il a indiqué qu'environ 3 000 opérateurs de taxis seraient déjà actifs sur des plateformes électroniques et qu'un cadre réglementaire est en préparation pour mieux encadrer cette activité.

Le ministre Ramtohul a, pour sa part, révélé qu'environ 9 000 transactions de MVL en ligne sont enregistrées en moyenne. L'objectif est d'augmenter ce chiffre en encourageant davantage d'usagers à adopter les services numériques. Pour KaYee Leung, président du TOWF, cette évolution «représente un changement dans la manière dont le fonds interagit avec ses bénéficiaires» avec la réduction des déplacements et du temps d'attente ainsi que la promotion des transactions sans espèces.

Le lancement intervient dans un contexte de renforcement des prestations sociales du TOWF. Depuis l'entrée en fonction du conseil actuel en juin 2025, 122 dossiers en attente ont été régularisés, représentant plus de Rs 2,7 millions d'aides. Par ailleurs, 141 nouveaux dossiers ont été traités, pour un montant dépassant Rs 2,3 millions. Au total, plus de Rs 5 millions ont ainsi été déboursées aux chauffeurs de taxi et à leurs familles.

Le fonds propose une aide médicale, une allocation en cas de décès, des aides en cas de perte totale du véhicule ou de catastrophe naturelle ainsi qu'un soutien éducatif aux enfants des opérateurs. Une révision globale de ces dispositifs est en cours afin d'adapter les prestations aux réalités économiques et aux nouveaux défis du secteur.

Avec le lancement du site web du TOWF, les opérateurs disposent d'un accès centralisé aux informations sur les aides sociales, conditions d'éligibilité, formulaires, publications, actualités et coordonnées du Fund. «Notre vision est de transformer le TOWF en une institution moderne, transparente, accessible et centrée sur ses bénéficiaires», a conclu KaYee Leung.