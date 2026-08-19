Ile Maurice: Ravindra Chimajee entendu en cour, le téléphone de Véronique Leu-Govind au coeur des vérifications

Ravindra Chimajee, soupçonné d'avoir piloté l'embarcation qui devait acheminer 155,7 kilos de cannabis jusqu'à l'île Maurice, a comparu hier devant le tribunal de Bambous. Son interrogatoire par les autorités antidrogue devrait se poursuivre dans les jours suivants.

C'est un nouveau chapitre dans l'une des affaires de trafic de stupéfiants les plus scrutées de l'île Maurice cet été. Ravindra Chimajee, surnommé «Kris», âgé de 37 ans et originaire de La Gaulette, a été présenté est détenu depuis plusieurs semaines au centre pénitentiaire d'Alcatraz, aux Line Barracks, dans le cadre de l'enquête sur l'importation potentielle de 155,7 kg de cannabis en provenance de La Réunion.

Les autorités le considèrent comme le skipper de l'embarcation qui aurait dû servir à cette traversée, dans la nuit du 25 au 26 juillet. Il conteste toutefois s'être jamais rendu sur l'île voisine, affirmant détenir des éléments susceptibles de le prouver. Une version que les enquêteurs de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) doivent encore confronter aux preuves rassemblées. Selon son avocat, Me Nabiil Khaufid, aucune requête de remise en liberté sous caution n'est prévue lors de cette audience. Le prévenu devrait donc rester détenu le temps que se poursuive son interrogatoire par les enquêteurs, qui aura lieu aujourd'hui.

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Ramifications politiques

L'affaire dépasse le seul cas de Ravindra Chimajee. Il est soupçonné d'avoir agi de concert avec Gulshan Govind, plombier de profession et époux de l'ancienne junior minister à la Culture, Véronique Leu-Govind. Les deux hommes se seraient rencontrés fin juillet pour organiser l'expédition, avant que la cargaison ne soit répartie dans plusieurs sacs à bord d'une embarcation rapide. Selon les déclarations de Ravindra Chimajee aux enquêteurs, les deux suspects seraient en réalité des cousins du côté maternel.

Cette proximité familiale, conjuguée à la position politique de Véronique Leu-Govind, a donné à l'affaire un retentissement particulier. L'ancienne junior minister a fini par démissionner de ses fonctions début août, quelques jours après l'arrestation de son mari. Elle a été entendue par les enquêteurs.

Dans les jours à venir, le téléphone portable de Véronique Leu-Govind doit lui aussi être passé au crible par les enquêteurs. Cet examen s'inscrit dans la continuité des vérifications déjà menées sur les appareils saisis auprès des autres protagonistes du dossier, les autorités cherchant à déterminer si des échanges ou des éléments numériques pourraient éclairer cette affaire.

L'enquête devrait se poursuivre sur plusieurs plans dans les prochains jours, entre les auditions menées par l'ADSU et la police qui cherche encore à établir la chaîne complète des responsabilités dans cette affaire.