Sénégal: Orpaillage clandestin - Le ministère des Mines et les Armées renforcent leur collaboration

Le ministère des Mines et de la Géologie et les Armées entendent renforcer leur collaboration dans la lutte contre l'orpaillage clandestin, un phénomène qui soulève d'importants enjeux sécuritaires, environnementaux et sociaux dans les zones aurifères du pays.

C'est dans cette perspective que le Chef d'état-major général des Armées (Cemga), le Vice-amiral d'escadre Oumar Wade, a reçu mardi, au quartier Dial-Diop, le ministre des Mines et de la Géologie, Cheikhou Oumar Seck.

Les échanges entre les deux délégations ont porté sur la contribution des Armées à la lutte contre l'orpaillage clandestin et sur les moyens de consolider la coopération entre le ministère, les forces armées et les autres structures de l'État concernées.

La rencontre a permis d'identifier des axes de renforcement de cette collaboration, notamment face aux menaces que l'orpaillage clandestin fait peser sur la sécurité des personnes et des biens, l'environnement et les communautés locales.

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Les régions de Tambacounda et de Kédougou, principales zones aurifères du pays, sont particulièrement concernées par ces enjeux.

Cette concertation traduit ainsi la volonté des différents acteurs étatiques de renforcer la synergie de leurs actions pour faire face à l'orpaillage clandestin et à ses conséquences dans les zones concernées.